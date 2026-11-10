'Guerra con Irán está prácticamente terminado': Trump

El mandatario condicionó la suspensión definitiva de los ataques a un acuerdo que garantice la neutralización del programa nuclear iraní

Este lunes, el presidente de Estados Unidos aseguró que el conflicto con el país persa “desde el punto de vista militar ha terminado en la práctica”.

Esta declaración se dio durante una visita sorpresa a la sala de conferencias de la Casa Blanca, después de tener una reunión con el primer ministro de Qatar.

“Irán militarmente está, en la práctica, acabado”, afirmó Trump. “Solo estamos manteniendo el statu quo”.

Asimismo, el mandatario estadounidense dijo que Irán ha sido “decapitado”, pero señaló que todavía busca asegurarse de que haya una solución a largo plazo para garantizar que el programa nuclear iraní quede neutralizado.

Trump condiciona nuevos ataques a las negociaciones

Esta declaración ocurre un día después de asegurar, durante una entrevista con CNN, que mientras Estados Unidos vea avances en las negociaciones con los iraníes y estos firmen un “acuerdo sólido”, es “muy poco probable que sea necesario” reanudar los ataques.

Sin embargo, indicó que el país ha identificado objetivos de infraestructura, entre los que se encuentran 38 puentes, los cuales atacaría si se reanudan las acciones.

EU mantiene ataques limitados contra Irán

Mientras ocurren estas declaraciones, el ejército de Estados Unidos ha realizado ataques limitados contra Irán, incluidos ataques contra sus defensas aéreas, al menos dos veces durante la última semana.

También disparó contra un buque comercial el sábado y lo dejó inutilizado. Estados Unidos afirma que el navío intentaba romper su bloqueo contra los puertos iraníes.