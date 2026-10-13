Guatemala expresa apoyo a León XIV antes de operación pulmonar

La previsión comunicada por el Vaticano es una estancia postoperatoria de alrededor de una semana, mientras el pontífice recibe atención médica

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó este lunes 12 de octubre su apoyo al papa León XIV ante la intervención para extirparle un nódulo pulmonar.

El pontífice ingresará este martes al Policlínico Gemelli de Roma y permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana después de la cirugía.

“Envío mis deseos de una pronta y plena recuperación al Santo Padre”, manifestó Arévalo en sus canales oficiales. El mandatario expresó su esperanza de que la intervención sea favorable y permita al papa retomar su trabajo por la paz, la justicia y la fraternidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala también difundió un mensaje de solidaridad y afecto hacia el pontífice.

Envío mis deseos de una pronta y plena recuperación al Santo Padre, @Pontifex_es. Le acompañamos con cercanía y solidaridad en estos momentos, con la esperanza de que su cirugía transcurra favorablemente y pronto pueda retomar sus labores al servicio de la humanidad, la paz, la justicia y la fraternidad en el mundo. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 12, 2026 León XIV ingresará al hospital este martes El papa, de 71 años, anunció el domingo después del Ángelus que los médicos habían detectado un nódulo en uno de sus pulmones durante una revisión rutinaria. Explicó que el hallazgo se encontraba en una fase temprana y bien localizado, y que decidió operarse siguiendo las recomendaciones médicas. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el ingreso al hospital está previsto para el martes 13 de octubre, a última hora de la mañana. La Santa Sede no precisó el horario de la intervención ni ha informado públicamente si el nódulo es benigno o maligno. Suspende audiencias hasta el 20 de octubre La hospitalización obligó a cancelar las audiencias hasta el martes 20 de octubre. Sin embargo, León XIV mantuvo con normalidad sus actividades de la mañana de este lunes. Entre sus encuentros estuvieron las reuniones con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano. La previsión comunicada por el Vaticano es una estancia postoperatoria de alrededor de una semana, mientras el pontífice recibe atención médica y se recupera de la intervención.