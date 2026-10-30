Guatemala decomisa 880 paquetes de marihuana en Escuintla

Los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica encontraron 880 paquetes ocultos en rollos de tela tipo cuerina

Un cargamento de 1,217 kilogramos de marihuana fue localizado dentro de 44 rollos de tela abandonados junto a un camino de terracería en Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, al sur de Guatemala. Las autoridades estimaron su valor en aproximadamente 2.4 millones de dólares y no reportaron personas detenidas.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 29 de octubre que el aseguramiento ocurrió el miércoles en el parcelamiento El Socorro, como resultado de labores de investigación y seguimiento de sus unidades antinarcóticas.

Localizan 880 paquetes dentro de los rollos

Los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica encontraron 880 paquetes ocultos en rollos de tela tipo cuerina, una presentación utilizada para disimular el cargamento.

La intervención derivó de una investigación iniciada tras una denuncia ciudadana. Personal del Ministerio Público acudió al lugar para documentar el hallazgo y realizar las diligencias correspondientes.

En una actualización del decomiso, la PNC precisó que la droga pesaba 1,217 kilogramos y tenía un valor estimado de 18 millones 573 mil 854 quetzales, equivalentes a unos 2.4 millones de dólares.

Investigan traslado hacia la Ciudad de Guatemala

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, presuntos integrantes de una organización criminal pretendían movilizar la marihuana desde Escuintla hacia la capital guatemalteca. La dependencia señaló que el operativo impidió que continuara su recorrido.

Las autoridades no identificaron al grupo presuntamente involucrado ni detallaron cómo llegó la droga al punto donde fueron encontrados los rollos.

La investigación permanece abierta para establecer la procedencia del cargamento y determinar quiénes participaron en su traslado, almacenamiento y ocultamiento. Hasta el momento no se han anunciado capturas relacionadas con el caso.