Guardia se desploma ante Macron al recibir a líder eslovaco

Las imágenes muestran la pérdida de estabilidad y la intervención del personal, pero no permiten establecer un diagnóstico médico

Un integrante de la guardia de honor francesa se desplomó este miércoles 11 de noviembre en el Palacio del Elíseo, en París, durante la llegada del presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini. El incidente interrumpió momentáneamente el recibimiento encabezado por Emmanuel Macron, quien se acercó al militar mientras el personal del palacio acudía a auxiliarlo.

La secuencia fue captada por las cámaras presentes en el patio de la residencia presidencial. En las imágenes se observa al guardia perder estabilidad, bajar el sable que sostenía y caer hacia atrás, a pocos pasos de la escalinata donde esperaba el mandatario francés.

Personal del Elíseo retira al guardia y continúa la recepción

Tras la caída, varios asistentes se aproximaron al militar y lo retiraron en brazos de la zona del acto protocolario. Pellegrini permaneció al pie de las escaleras mientras se atendía la situación.

Después de la asistencia, Macron retomó el protocolo de bienvenida y saludó a su homólogo eslovaco. El encuentro bilateral, programado para las 17:15 horas de París, se llevó a cabo.

Las primeras informaciones se centraron en el guardia cuya caída aparece en la grabación. Posteriormente surgieron reportes de un segundo integrante de la formación que también se habría desplomado, fuera del encuadre. Hasta el cierre de esta información, no se había localizado un balance oficial que confirmara el número total de afectados.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE | 🇸🇰 SLOVAQUIE ] 🔸 Un garde d'honneur s'est effondré à l'Élysée lors de l'arrivée du président slovaque Peter Pellegrini. Emmanuel Macron s'est approché du militaire avant son évacuation. https://t.co/srkzZzHoV5 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 11, 2026 No se ha informado la causa del desplome El estado de salud del militar y el motivo de su caída no habían sido comunicados oficialmente. Tampoco se precisó si requirió traslado a un hospital o qué atención recibió después de ser retirado del patio. Las imágenes muestran la pérdida de estabilidad y la intervención del personal, pero no permiten establecer un diagnóstico médico. Macron y Pellegrini mantienen su reunión bilateral La conversación entre ambos presidentes incluyó cooperación energética, industria aeronáutica y de defensa, así como la guerra en Ucrania y la protección de los jóvenes frente a los riesgos de las redes sociales y las tecnologías digitales. Después del encuentro, Pellegrini agradeció la recepción y destacó las oportunidades para ampliar la relación entre Eslovaquia y Francia en energía, economía y seguridad. La reunión formó parte de la agenda diplomática de Macron durante una jornada en la que, por la mañana, había presidido la conmemoración del 108.º aniversario del Armisticio de 1918 en el Arco del Triunfo. El desplome ocurrió posteriormente, durante el recibimiento en el Elíseo.