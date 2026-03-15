Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar a Netanyahu

El grupo militar iraní reiteró públicamente que mantiene como objetivo al primer ministro israelí, señalando que continuará buscándolo

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una advertencia directa contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al asegurar que continuará buscándolo como objetivo en medio de la creciente escalada militar entre ambos países.

De acuerdo con declaraciones difundidas por medios internacionales este domingo 15 de marzo de 2026, la organización militar iraní afirmó que seguirá persiguiendo a Netanyahu mientras continúe el conflicto armado en la región.

En su mensaje, integrantes de la fuerza militar iraní calificaron al líder israelí como responsable de los ataques recientes contra objetivos iraníes y aseguraron que sus operaciones continuarán como parte de las represalias.

Declaraciones tras rumores sobre Netanyahu

Las declaraciones de la Guardia Revolucionaria se produjeron después de que circularan rumores en redes sociales sobre la supuesta muerte de Benjamin Netanyahu, versiones que posteriormente fueron desmentidas por autoridades israelíes.

Tras estos reportes, el grupo militar iraní reiteró públicamente que mantiene como objetivo al primer ministro israelí, señalando que continuará buscándolo en el contexto de la confrontación entre ambos países.

Escalada militar entre Irán e Israel

La amenaza ocurre en medio de una creciente tensión militar en Medio Oriente, que se intensificó a finales de febrero tras una serie de ataques aéreos contra instalaciones y objetivos estratégicos en Irán.

Desde entonces, la región ha registrado intercambios de ataques con misiles, drones y bombardeos entre fuerzas iraníes y el ejército israelí, además de acciones de grupos aliados en distintos puntos del Medio Oriente.

Preocupación internacional por el conflicto

El aumento de las hostilidades ha generado preocupación entre la comunidad internacional, ante el riesgo de que el conflicto escale y se extienda hacia otros países de la región.

Analistas consideran que el enfrentamiento actual representa uno de los momentos de mayor tensión en Medio Oriente en los últimos años, mientras continúan los ataques y las amenazas entre las partes involucradas.

Hasta el momento, autoridades israelíes no han respondido directamente a las declaraciones de la Guardia Revolucionaria iraní, aunque mantienen reforzadas las medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques.