Guardia iraní confirma la muerte de su jefe de Inteligencia

La Guardia Revolucionaria confirmó el fallecimiento del general Mayid Jadamí, en medio de la escalada del conflicto con Israel

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tras un ataque en la capital iraní, en el contexto de la creciente escalada militar en la región.

A través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el cuerpo militar señaló que el mando “ha alcanzado el elevado honor del martirio”, confirmando así versiones previas dadas a conocer por autoridades israelíes.

Confirman ataque y muerte de alto mando

Horas antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había informado sobre la muerte de Jadamí, al asegurar que se trataba de “uno de los tres altos mandos de la organización” eliminados en recientes operaciones dirigidas contra objetivos en Teherán.

Jadamí, quien tenía el rango de general de división, había asumido la jefatura de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, luego de la muerte de su antecesor, Mohamad Kazemi, durante enfrentamientos previos con Israel.

Escalada de bajas en el conflicto

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, múltiples figuras clave del aparato militar iraní han sido abatidas.

Entre ellas destacan el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdorrahim Musaví.

Asimismo, el conflicto ha cobrado la vida de figuras políticas de alto nivel, como el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.