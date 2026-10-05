Guardia Costera halla restos del avión desaparecido en Nantucket

El avión realizaba un traslado médico con dos pilotos, dos integrantes del personal sanitario, un paciente y un familiar

La Guardia Costera de Estados Unidos localizó restos de la ambulancia aérea que desapareció frente a Nantucket, Massachusetts, mientras viajaba de Bermudas a Boston.

El hallazgo permitió confirmar la presencia de fragmentos de la aeronave en la zona, pero las seis personas a bordo continúan desaparecidas, de acuerdo con el último balance disponible este domingo 4 de octubre.

La autoridad informó que los equipos encontraron un campo de restos pertenecientes al Gulfstream G100, operado por la compañía canadiense Latitude Air Ambulance. La búsqueda continúa por aire y mar.

La ambulancia aérea transportaba a un paciente y su familiar

El avión realizaba un traslado médico con dos pilotos, dos integrantes del personal sanitario, un paciente y un familiar. Cuatro ocupantes eran ciudadanos canadienses y dos eran de Bermudas; sus familiares fueron notificados mientras avanzaba el operativo.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en Bermudas, con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:25 de la madrugada del sábado.

Los registros muestran un descenso antes de perder contacto

Según datos de seguimiento de FlightAware, cuando faltaban aproximadamente veinte minutos para la llegada prevista, el avión descendió de unos 23,500 pies a 11,000 pies, equivalentes a cerca de 7,160 y 3,350 metros, respectivamente, antes de desaparecer del radar.

Las grabaciones disponibles de las comunicaciones aéreas también registran a un controlador preguntando al piloto si estaba declarando una emergencia. Las respuestas del piloto no se escuchan claramente, por lo que el audio no permite precisar qué problema enfrentaba la aeronave.

La causa del incidente todavía no ha sido determinada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó que recopila información sobre lo ocurrido.

La búsqueda abarca más de cuatro mil kilómetros cuadrados

El balance difundido señala que aeronaves y embarcaciones habían rastreado alrededor de 1,644 millas cuadradas, aproximadamente 4,250 kilómetros cuadrados, frente a Nantucket.

El buque USCGC William Sparling continuó las labores durante la noche. En el despliegue también participan equipos de la Estación Aérea Cape Cod y de la estación Brant Point.

Hasta la última actualización consultada, las autoridades no habían confirmado rescates ni fallecimientos. La Guardia Costera anunció una conferencia de prensa en su base de Boston para ampliar la información sobre los resultados y la continuidad de la búsqueda.