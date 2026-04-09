Grecia prohibirá acceso a las redes sociales a menores de 15 años

La normativa se publicará en el verano de 2026 y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Grecia será uno de los primeros países en tomar esta iniciativa

Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok.

"Ahora estoy seguro de que muchos de ustedes, los más jóvenes, estarán enfadados conmigo. Si tuviera su edad, tal vez sentiría lo mismo. Pero nuestro papel, y el mío, no es siempre ser agradable", agregó el mandatario tras anunciar la medida y dirigiéndose directamente a los menores que usan la aplicación.

La nueva normativa será presentada al Parlamento el próximo verano y entrará en vigor el 1 de enero de 2027, recalcó Mitsotakis, cuyo partido, la conservadora Nueva Democracia tiene la mayoría absoluta en la Cámara.

"Grecia será uno de los primeros países en tomar esta iniciativa. Y estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta dirección", añadió el mandatario.

Según la prensa local, la restricción será obligatoria y universal, sin que los padres puedan excluir a sus hijos.

La herramienta principal para implementar la prohibición será la aplicación estatal ‘Kids Wallet’ que ya está en funcionamiento y a través de la cual todos los padres tienen la opción de vigilar las actividades de los hijos en internet e incluso prohibir su acceso a redes sociales y otros sitios en línea.

Este sistema ya está funcionando para evitar que los menores compren tabaco y alcohol.

Instalada en los dispositivos de padres e hijos, la aplicación genera un código de barras que permite conocer la edad del comprador de esos productos.

Un sistema similar se aplicaría para prohibir, ahora universalmente y de manera obligatoria el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años.