Grecia prepara veto a redes sociales para menores de 15

El Gobierno de Grecia busca hacer obligatoria la app estatal Kids Wallet para bloquear el acceso juvenil a plataformas digitales

El Gobierno de Grecia planea prohibir el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años mediante una aplicación estatal de control parental que sería obligatoria y sin posibilidad de exclusión por parte de los padres.

Según la emisora privada MEGA, el Ejecutivo prevé presentar el proyecto de ley al Parlamento a inicios de marzo y espera su aprobación a mediados de ese mes gracias a la mayoría absoluta del partido conservador Nueva Democracia, encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

La app Kids Wallet, eje del control

La medida se apoyará en la aplicación estatal “Kids Wallet”, ya en funcionamiento, que permite a los padres supervisar la actividad digital de sus hijos e incluso bloquear su acceso a redes sociales y otros sitios.

Actualmente, el sistema se utiliza para impedir que menores compren tabaco y alcohol mediante un código de barras que verifica la edad. El Gobierno pretende aplicar un mecanismo similar para restringir de forma universal el uso de redes sociales a menores de 15 años.

El experto policial Nikos Vasilakos explicó que, con la reforma, la herramienta pasaría a convertirse prácticamente en una obligación legal del Estado.

Instalación obligatoria y controles escolares

De aprobarse la ley, los padres deberán instalar la aplicación en los teléfonos de sus hijos y vincular sus cuentas a la plataforma oficial gov.gr. Además, se contemplan controles en escuelas donde se pedirá a los alumnos mostrar la app activa en sus dispositivos.

La iniciativa también prevé filtros especiales para proteger a los menores de plataformas consideradas de riesgo, como sitios de apuestas, citas en línea y contenido sexual.

Pese al avance del proyecto, persisten dudas sobre su aplicación práctica y el eventual escrutinio judicial si algunos padres impugnan la medida por posibles vulneraciones a la libertad de expresión.