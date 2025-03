Grave sequía tensa relación entre México y Estados Unidos

“La situación de las cuencas del Río Colorado y Río Bravo (conocido como Río Grande en EU) es crítica, sobre todo porque el Tratado no prevé las condiciones actuales, ni de crecimiento, ni de clima, ni de sequía permanente, ni de aumento en el consumo. El tratado resulta bastante optimista: los volúmenes asignados a cada país no cumplen las expectativas, de hecho ya no existe ese volumen en la cuenta”, explicó Sánchez.