Google Maps detecta inquietantes mensajes de 'ayuda' en LA

Misteriosos mensajes de 'Ayuda' y 'Tráfico' visibles en Google Earth están causando preocupación en el centro de Los Ángeles.

Las imágenes de satélite compartidas en X (antes Twitter) muestran las letras que fueron construidas con tuberías y trozos de madera cerca de filas de contenedores.

Las coordenadas, señaladas en 34°03'18″N 118°13'30″O, han provocado una serie de especulaciones y preocupación entre los usuarios de redes y los amantes de la conspiración.

El sitio está ubicado en el patio del ferrocarril Union Pacific, en la intersección de E Cesar Chavez Ave y Mission Road, donde muchas personas sin hogar instalan sus tiendas de campaña durante la noche.

También se pueden ver escritas entre los escombros las palabras "LAPD" (Departamento de Policía de Los Ángeles) y "Federal".

Según se informa, estas imágenes, capturadas a través de Google Earth, aparecieron por primera vez entre septiembre de 2022 y junio de 2023.

Un curioso residente de Los Ángeles, identificado solo como @LAguy310 en X, impulsado por el revuelo en redes, se aventuró al sitio para verificar los mensajes.

Sus hallazgos confirmaron que las señales todavía están allí.

This is the very best angle you can get pic.twitter.com/qdgGJ9Nwgk

El usuario entrevistó a algunas personas, quienes los atribuyeron a un hombre en situación de calle que vive en el campamento, pero esto no ha sido confirmado.

I went back….

Saw a guy out and about so flagged him down to ask about signs pic.twitter.com/TXlnMUAnAn