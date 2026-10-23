Golpea sismo de magnitud 7 a China; van 16 muertos y 32 heridos

Un terremoto preliminar de magnitud 7.0 se registró este jueves 22 de octubre en las inmediaciones de Nagqu, en la región de Xizang-Qinghai, China

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves la región china del Tíbet y dejó al menos 16 personas muertas y 32 heridas, además de provocar el derrumbe de cientos de viviendas en la ciudad de Nagqu, al norte de la región.

Las labores de búsqueda y rescate continuaban tras el colapso de al menos 339 casas, informó la oficina de medios de Nagqu, con base en datos de funcionarios municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, 11 de los lesionados se encuentran en estado grave, mientras que los otros 21 presentan heridas leves.

Tras el sismo, equipos de la policía y los cuerpos de bomberos comenzaron a instalar tiendas de campaña para dar refugio temporal a las personas desplazadas por los daños en sus viviendas.

La televisión estatal china CCTV reportó que se trata del terremoto de mayor magnitud registrado en la región durante los últimos cinco años.

Las autoridades mantienen las labores de atención y rescate mientras se evalúa el impacto del movimiento telúrico y las condiciones de las personas afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto ocurrió a las 22:33 horas del jueves, tiempo local, con epicentro a unos 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu.

El organismo estadounidense estimó que el movimiento tuvo una profundidad de 18 kilómetros. Por su parte, la agencia oficial china Xinhua señaló que el Centro de Redes Sismológicas de China ubicó el foco del sismo a 10 kilómetros bajo la superficie.

La zona afectada se encuentra a gran altitud y tiene una población dispersa, condiciones que representan desafíos para las tareas de emergencia.

Nagqu está situada a más de 300 kilómetros al norte de Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet.

Mientras continúan los trabajos de rescate, las autoridades buscan atender a los heridos y proporcionar alojamiento a quienes quedaron sin vivienda.

La cifra de víctimas y el alcance total de los daños podrían actualizarse conforme avance la evaluación de la zona.