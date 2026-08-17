Golpea nuevo sismo de 5.7 a la isla de Flores en Indonesia

El temblor ocurrió a 35 kilómetros de profundidad dos días después del fuerte movimiento que dejó más de 50 fallecidos en Flores.

Tiembla nuevamente en la isla indonesia de Flores; el terremoto fue de magnitud 5.7 sin que se activara la alerta de tsunami, dos días después de que la región fuera golpeada por un fuerte sismo de magnitud 7.7 que deja 53 muertos, 137 heridos y más de 5,000 evacuados.

El nuevo temblor se produjo a las 8:46 hora local de la isla indonesia de Flores a 35.6 kilómetros de profundidad, con su epicentro 42.1 kilómetros al nornoroeste de Ende, la localidad más poblada de Flores; así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica.

#Gempa (UPDATE) Mag:5.8, 17-Agu-26 07:46:43 WIB, Lok:8.38 LS, 121.52 BT (Pusat gempa berada di laut 40 km timur laut Nagekeo), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Sumba Timur, III-IV Ende, III-IV Kab. Nagekeo, III-IV Kab. Manggarai, III-IV Kab. Ngada, III-IV Kab. Manggarai Timur… pic.twitter.com/8GY44BHzmR — BMKG (@infoBMKG) August 17, 2026 Primer sismo de magnitud 7.7 El sábado golpeó Flores un fuerte terremoto de magnitud 7.7 con su epicentro a 62 kilómetros de Ende y al que sucedieron cerca de un millar de réplicas, 46 de ellas percibidas por la población, dejando un saldo de 53 muertos, 137 heridos y más de 5,000 vecinos desplazados en polideportivos y otros puntos de evacuación. En respuesta a la magnitud del desastre desatado por el fuerte temblor de hace dos días, el Gobierno provincial está tramitando un decreto para declarar el estado de emergencia en la región durante los próximos 14 días, con el objetivo de coordinar la ayuda con las autoridades centrales. Se calcula que alrededor de 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende (con unos 90,000 habitantes) entre sus principales ciudades. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7,000 terremotos, la mayoría moderados.