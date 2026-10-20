Gobierno francés admite fracaso en gestión de protestas violentas

Francia reconoció fallas policiales tras los disturbios y saqueos del sábado. Más de 2 mil 300 personas permanecían bajo custodia.

Las autoridades de Francia reconocieron fallas en la estrategia policial durante los disturbios del sábado, cuando se registraron saqueos, ataques a edificios públicos y enfrentamientos en París y otras ciudades.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas zonas y que el número de policías desplegados fue insuficiente.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció que la respuesta de las autoridades falló y señaló deficiencias en los servicios de inteligencia.

Hasta la mañana del lunes, 2 mil 331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios. Las autoridades francesas investigan los hechos y solicitaron a testigos y comerciantes entregar videos y otras pruebas para identificar a los responsables.