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Gobierno francés admite fracaso en gestión de protestas violentas

Por: EFE

19 Octubre 2026, 10:26

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Francia reconoció fallas policiales tras los disturbios y saqueos del sábado. Más de 2 mil 300 personas permanecían bajo custodia.

Gobierno francés admite fracaso en gestión de protestas violentas

Las autoridades de Francia reconocieron fallas en la estrategia policial durante los disturbios del sábado, cuando se registraron saqueos, ataques a edificios públicos y enfrentamientos en París y otras ciudades.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas zonas y que el número de policías desplegados fue insuficiente.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció que la respuesta de las autoridades falló y señaló deficiencias en los servicios de inteligencia.

Hasta la mañana del lunes, 2 mil 331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios. Las autoridades francesas investigan los hechos y solicitaron a testigos y comerciantes entregar videos y otras pruebas para identificar a los responsables.

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