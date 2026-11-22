EUA difundió tres documentos históricos sobre supuestas huellas y encuentros con Pie Grande; una investigación de 1982 apuntó a un posible engaño

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, dio a conocer documentos históricos relacionados con Bigfoot, también conocido como Pie Grande o Sasquatch, una criatura legendaria que supuestamente habita en los bosques de Norteamérica.

Los archivos fueron publicados el 15 de octubre por el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), organismo dependiente del Departamento de Agricultura. Se trata de tres documentos que reúnen testimonios sobre presuntos encuentros con la criatura y una investigación oficial realizada en 1982 para analizar unas enormes huellas encontradas en el estado de Washington.

La difusión de los registros reavivó el interés por el misterio de Bigfoot, aunque los documentos no confirman su existencia. Por el contrario, uno de los informes concluyó que las marcas examinadas probablemente no fueron producidas por un ser de grandes dimensiones.

Una investigación oficial sobre huellas de Bigfoot en 1982

Uno de los documentos más relevantes corresponde a una investigación realizada en 1982 en la cuenca de Mill Creek, dentro del Bosque Nacional Umatilla, en Washington.

El Departamento de Agricultura asignó al biólogo Rodney L. Johnson la tarea de examinar varias huellas que supuestamente pertenecían a Bigfoot. El especialista documentó sus observaciones en un informe de seis páginas, en el que describió marcas encontradas en tres puntos distintos de una zona boscosa.

Las impresiones medían aproximadamente 15 pulgadas de largo y siete de ancho, y aparecían sobre senderos de lodo. Algunas se extendían a lo largo de distancias de entre 25 y 40 pies, incluso hacia áreas de vegetación densa.

Johnson también señaló que una de las huellas presentaba una deformación en el segundo dedo. El informe incluyó fotografías de las marcas y referencias a moldes de yeso elaborados para conservar algunas de las impresiones.

Aunque el biólogo reconoció que ciertos detalles serían difíciles de reproducir artificialmente, su conclusión fue que las huellas de los sitios A y B no habían sido hechas por una criatura de más de 300 libras que caminara sobre dos piernas.

El especialista encontró indicios de un posible engaño

Entre los elementos que despertaron sospechas, Johnson observó que la longitud de las zancadas no cambiaba pese a las variaciones del terreno. También indicó que sus propias botas se hundían más profundamente en el lodo que las supuestas huellas de Bigfoot.

Otro detalle fue la presencia de señales de que la vegetación y los restos del suelo habían sido apartados antes de producir algunas de las impresiones.

En un informe posterior, un funcionario de la Patrulla Fronteriza consideró que las marcas podrían formar parte de un engaño elaborado para involucrar a las autoridades forestales y dar credibilidad a la existencia de la criatura. Su hipótesis apuntaba al uso de una pieza con forma de pie fabricada con yeso suave o recubierta de goma.

Sin embargo, Johnson también reconoció que, si las huellas habían sido falsificadas, quien las elaboró tuvo que invertir considerable esfuerzo para reproducir algunos de sus detalles.

Los archivos también incluyen relatos de Montana

Los otros documentos difundidos por el Servicio Forestal contienen referencias a supuestos encuentros con Bigfoot en Montana.

Uno de ellos es un relato escrito en 1980 por Leo T. Kinney, quien recordó una experiencia ocurrida durante una excursión de caza en la década de 1940. Según su testimonio, un grupo de cazadores encontró huellas que atribuyeron a una criatura desconocida.

Kinney también mencionó que otros cazadores habían reportado marcas similares, acompañadas de un olor intenso y un sonido parecido a un gruñido. En su relato describió la inquietud que sintieron los integrantes del grupo ante la posibilidad de encontrarse con aquello que había dejado los rastros.

El tercer archivo consiste en un recorte periodístico de 2003 sobre unas supuestas huellas de Sasquatch encontradas en el condado de Sanders, también en Montana.

El gobierno no confirma la existencia de Pie Grande

La publicación de los documentos ha generado expectativas entre los seguidores de la leyenda, quienes esperan que las autoridades estadounidenses puedan divulgar más información sobre investigaciones relacionadas con criaturas misteriosas.

No obstante, el Servicio Forestal no ha presentado los archivos como una prueba de que Bigfoot exista. La documentación recoge testimonios y revisiones de hechos reportados durante varias décadas, sin aportar una confirmación científica de la criatura.

La difusión de estos registros coincide con otras iniciativas del gobierno estadounidense para hacer públicos documentos relacionados con fenómenos inexplicables, como los objetos voladores no identificados (OVNI).

Por ahora, los archivos históricos ofrecen detalles sobre las investigaciones y los relatos que han alimentado durante décadas el misterio de Bigfoot, pero no resuelven la pregunta sobre si la criatura realmente habita en los bosques de Norteamérica.