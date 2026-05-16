Gobierno de Trump busca expropiar terrenos religiosos

Según el expediente, el Gobierno ofreció aproximadamente 183 mil dólares por los terrenos, ya que pretende utilizarlos para construir barreras

El Gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda contra la Diócesis Católica de Las Cruces, en Nuevo México, con el objetivo de expropiar cerca de seis hectáreas de terreno ubicadas en la frontera con México para la instalación de infraestructura de seguridad.

De acuerdo con documentos presentados ante una corte federal en Nuevo México, las autoridades estadounidenses buscan tomar posesión de parte de los terrenos cercanos al monte Cristo Rey, sitio emblemático de peregrinación religiosa en la región.

Gobierno de EU busca instalar barreras fronterizas

En la demanda, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que intentó negociar previamente con la diócesis la compra de las tierras antes de recurrir a la vía judicial.

Según el expediente, el Gobierno ofreció aproximadamente 183 mil dólares por los terrenos, ya que pretende utilizarlos para construir barreras y otros sistemas destinados a reforzar la seguridad en la frontera con México.

El DHS señaló que necesita apropiarse del área para implementar infraestructura que permita “proteger la frontera con México”.

Diócesis acusa afectación a la libertad religiosa

La diócesis rechazó la expropiación y aseguró que la medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, relacionada con la libertad religiosa.

“La expropiación afectará gravemente la libertad religiosa de la diócesis y de los creyentes que buscan acercarse a Dios en terrenos de la Iglesia”, argumentaron los abogados de la institución.

La congresista demócrata Verónica Escobar, representante de un distrito cercano a la zona en disputa, también criticó la acción legal y acusó a la Administración Trump de ignorar el valor cultural y comunitario del monte Cristo Rey.