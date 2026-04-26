Gobierno de Trinidad y Tobago fortalece seguridad con EUA

Como parte de las acciones inmediatas, el gobierno anunció la implementación de 30 puestos policiales móviles que serán desplegados en distintas zonas del país

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, anunció un fortalecimiento en la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, proteger las fronteras y debilitar a las redes criminales que operan en la región.

Durante una conferencia de prensa con motivo de su primer año de gobierno, la mandataria calificó esta colaboración como “beneficiosa”, al destacar avances en el intercambio de inteligencia, el uso de tecnología de vigilancia y la realización de operativos conjuntos que han permitido incautaciones recientes de narcóticos.

“Afirmo con orgullo que seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para mantener a Trinidad y Tobago y a toda nuestra región a salvo”, expresó la jefa de Gobierno al referirse a la estrategia de seguridad en curso.

Refuerzan vigilancia con unidades móviles

Como parte de las acciones inmediatas, el gobierno anunció la implementación de 30 puestos policiales móviles que serán desplegados en distintas zonas del país, especialmente en aquellas consideradas de alto riesgo.

La medida busca incrementar la presencia de fuerzas de seguridad en comunidades vulnerables y mejorar los tiempos de respuesta ante incidentes delictivos, en un contexto donde el combate a la criminalidad se ha convertido en una de las principales prioridades del Ejecutivo.

Reformas legales y cooperación regional

En paralelo, Persad-Bissessar destacó que su administración ha impulsado una agenda legislativa con 30 proyectos de ley durante su primer año en el poder, enfocados en fortalecer el sistema judicial y las instituciones de seguridad.

“Estas medidas no son una reforma superficial, sino una profunda reestructuración institucional del sistema judicial”, subrayó la mandataria, al explicar que el objetivo es generar cambios estructurales que permitan enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia organizada.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de la cooperación regional a través de la Comunidad del Caribe (Caricom), al considerar que la delincuencia transnacional requiere una respuesta conjunta entre los países del Caribe.

Seguridad y energía como ejes estratégicos

La primera ministra también vinculó las acciones en materia de seguridad con los avances en el sector energético, considerado clave para la estabilidad económica del país.

El gobierno busca garantizar el suministro de gas a largo plazo y fortalecer alianzas con empresas internacionales, en un contexto de creciente demanda por parte de la industria petroquímica y del Gas Natural Licuado (GNL).

Finalmente, Persad-Bissessar subrayó que estos esfuerzos deben traducirse en beneficios concretos para la población, como la generación de empleos y el incremento de ingresos públicos que permitan mejorar los servicios básicos.