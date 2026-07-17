Gobierno de EUA dice tener controlado el brote de ciclosporiasis

Por: Carlos Nava 16 Julio 2026, 18:35 Compartir

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció la inusual magnitud del brote, pero defendió firmemente la capacidad de respuesta federal

El gobierno estadounidense aseguró este jueves que el actual brote nacional de ciclosporiasis —una infección intestinal causada por un parásito microscópico— se encuentra "bajo control", a pesar de registrarse un número inusualmente alto de contagios que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de varios estados, con un impacto especialmente crítico en Michigan. Durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció la inusual magnitud del brote este año, pero defendió firmemente la capacidad de respuesta federal. Leavitt rechazó los cuestionamientos de la prensa sobre si los recortes de financiación o las vacantes en puestos de liderazgo han ralentizado la reacción del gobierno. "Tenemos la situación bajo control", afirmó Leavitt, asegurando que tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) "cuentan con los recursos necesarios" para hacer frente a la emergencia.

Michigan, el epicentro de la infección

A pesar del mensaje de tranquilidad de la Casa Blanca, las cifras locales revelan un panorama preocupante, especialmente en el estado de Michigan, que se ha consolidado como el epicentro del brote.

Más de 4,300 casos se han registrado en Michigan, sumando 600 nuevos contagios solo el pasado jueves.

Los condados de Washtenaw y Wayne son las zonas más golpeadas del estado; este último ya acumula 582 casos.

A nivel nacional, el balance de los CDC hasta el pasado martes confirma 1,645 casos distribuidos en 34 estados, mientras los equipos epidemiológicos investigan de cerca aproximadamente 5,100 casos sospechosos adicionales.

Desde que se notificaron los primeros contagios en mayo, al menos 141 personas han requerido hospitalización, aunque afortunadamente no se ha reportado ningún fallecimiento.

Investigación en curso y recomendaciones

La secretaria de prensa señaló que los socios federales, estatales y locales están colaborando activamente para "rastrear el brote hasta su origen".

No obstante, Leavitt no detalló si los inspectores federales ya se encuentran desplegados físicamente en las granjas o instalaciones de procesamiento de alimentos que podrían ser el foco de la contaminación.

Ante la incertidumbre sobre el alimento de origen, la Casa Blanca instó a la población a seguir rigurosamente las recomendaciones de prevención de los CDC, las cuales incluyen: