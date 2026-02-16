Gobierno de ecuador interviene tras incendios en Guayaquil

Se informó que la Gobernación del Guayas y la Intendencia pondrán en marcha operativos permanentes de verificación con inspecciones

El Ministerio de Gobierno de Ecuador solicitó este domingo a la Fiscalía General del Estado que abra investigaciones por los incendios registrados en los últimos días en Guayaquil, ciudad que enfrenta un contexto marcado por la violencia.

La petición se realizó a través de un comunicado oficial, en el que la cartera de Estado demandó una actuación inmediata para esclarecer las causas de los siniestros y determinar posibles responsabilidades.

Solicitan investigación exhaustiva por incendios

En el documento, la autoridad indicó que, ante "los graves y reiterados incendios" ocurridos en la ciudad costera, se pidió de forma "inmediata y formal" el inicio de una "investigación exhaustiva" que permita establecer el origen de los hechos y deslindar responsabilidades penales, administrativas y civiles.

"La ciudadanía merece respuestas claras. No es aceptable que se repitan emergencias sin que se determinen responsabilidades sobre el uso de los predios afectados y el cumplimiento de las normas de seguridad y control", anotó.

Además, se informó que la Gobernación del Guayas y la Intendencia pondrán en marcha operativos permanentes de verificación, con inspecciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y control.

"Aquí no habrá indiferencia ni dilación. Cuando está en riesgo la vida de las familias quayaquileñas, el Gobierno Nacional actúa. Actuamos pidiendo investigaciones, desplegando controles, dando soluciones", apuntó al señalar que cada institución deberá asumir sus responsabilidades técnicas y legales.

Incendios recientes y colapso de edificio

Durante la semana, un edificio colapsó en el centro de Guayaquil tras permanecer varias horas en llamas. Este domingo se reportó otro incendio que inició en una bodega y posteriormente se extendió a otras áreas.

"Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden", escribió este domingo el ministro del Interior, Jhon Reimberg en su cuenta de la red social X. Hoy el Gobierno Central ha tomado el control operativo de las instalaciones de Segura EP.



No es una decisión política. Es una decisión de seguridad.



Guayaquil está viviendo una situación crítica. Lo que está ocurriendo no es normal, no es casual, y no se puede enfrentar con… — John Reimberg (@JohnReimberg) February 16, 2026

Gobierno asume control operativo de Segura EP

En rueda de prensa, el ministro informó sobre la intervención a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP). Según explicó, la entidad habría incumplido acuerdos al mantener el almacenamiento de imágenes de las cámaras de seguridad en un sitio externo a la institución.

Asimismo, detalló que desde este domingo y por tiempo indefinido, el Gobierno Nacional asumirá el control operativo de las instalaciones de Segura EP.

"No hemos venido a confrontar al Municipio. Hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil", aseveró.

También anunció que, como medida preventiva para evitar nuevos incendios, serán cerradas algunas zonas del centro de la ciudad.

Contexto político y situación de seguridad

La alcaldía de Guayaquil se encuentra actualmente bajo la administración de Tatiana Coronel, quien asumió el cargo en sustitución de Aquiles Álvarez, detenido la semana pasada en el marco de una investigación por presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria, junto a familiares y otras personas.

Álvarez, vinculado al movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), enfrenta además indagatorias dentro del llamado caso Triple A por presunta comercialización ilegal de combustible y ha señalado que es objeto de una persecución política.

Guayaquil figura entre las ciudades más impactadas por la violencia en Ecuador, país que desde 2024 permanece bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de intensificar las acciones contra las bandas criminales, a las que el Gobierno denomina "terroristas".