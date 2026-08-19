Gobierno de Colombia confirma 312 víctimas por terremoto

Previamente, se informó que 306 cuerpos de los 312 recibidos ya habían sido identificados, la mayoría de los cuales han sido entregados a sus familiares

El Gobierno de Colombia elevó este martes a 312 las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, una cifra que por primera vez coincide con el conteo del Instituto de Medicina Legal (IML) del país, que horas antes ya había publicado su balance.

A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el Ejecutivo también cifró en 4.611 las personas heridas y 290 las desaparecidas, mientras que 358 han sido rescatadas de entre los escombros.

Previamente, el IML informó haber identificado 306 cuerpos de los 312 recibidos, la mayoría de los cuales han sido entregados a sus familiares.

Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML en un boletín.

Entre las víctimas que fueron identificadas por Medicina Legal "se encuentran 24 menores de edad", indicó el organismo adscrito a la Fiscalía.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas identificadas una semana después del terremoto, con 144, seguida por Pereira, capital de Risaralda, con 107, según el informe del IML.

El boletín agrega que también fueron identificados ya 12 cuerpos de Quibdó, capital de Chocó; nueve de Buenaventura, seis de Buga y seis de Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, y cinco Manizales, capital de Caldas, entre otros lugares.

"El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio", agregó el comunicado, que precisa que los fallecidos en Cali se están entregando en la vecina ciudad de Palmira.

Sin embargo, estas cifras distan de las dadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien rebajó a 289 el número de fallecidos en una alocución anoche al país.

El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda, y por eso la mayor cantidad de víctimas mortales son de esos dos departamentos.