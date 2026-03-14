Gobierno cubano conversa con representantes de EUA

En un mensaje grabado, el presidente Díaz-Canel explicó que estos acercamientos tienen como propósito explorar vías de entendimiento entre ambos países

El Partido Comunista de Cuba (PCC), la única organización política legal en la isla, informó este viernes que funcionarios del gobierno cubano han mantenido recientemente encuentros con representantes del Gobierno de Estados Unidos para abordar temas de interés bilateral.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el partido indicó que estas conversaciones se desarrollaron bajo la conducción del general de Ejército Raúl Castro Ruz, considerado líder de la Revolución, así como del primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en coordinación con las principales estructuras del Partido, el Estado y el Gobierno.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el documento difundido por la organización política.

Diálogo para abordar diferencias entre ambos gobiernos

En un mensaje grabado, el presidente Díaz-Canel explicó que estos acercamientos tienen como propósito explorar vías de entendimiento entre ambos países mediante el diálogo.

“Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado precisó que el objetivo inicial de estos intercambios ha sido identificar los principales problemas que afectan la relación bilateral, así como analizar posibles alternativas de solución, aunque reconoció que todavía no existen acuerdos concretos y que las posturas siguen distantes.

Buscan cooperación y estabilidad regional

Según explicó el presidente cubano, las conversaciones también buscan evaluar si existe disposición por parte de ambas naciones para emprender acciones que beneficien a sus pueblos y, al mismo tiempo, identificar áreas de cooperación en materia de seguridad y estabilidad regional.

En ese sentido, Díaz-Canel destacó que el diálogo también contempla temas vinculados con la paz y la seguridad tanto de Estados Unidos y Cuba como de la región de América Latina y el Caribe.

El mandatario subrayó que se trata de un proceso delicado que requiere prudencia, ya que influye directamente en la relación histórica entre ambos países y exige esfuerzos importantes para construir espacios de entendimiento que permitan reducir la confrontación.

Cuba pide respeto a soberanía en negociaciones

Durante estos intercambios, el gobierno cubano reiteró su disposición a dialogar, siempre y cuando las conversaciones se desarrollen bajo principios de igualdad entre las partes y con respeto a los sistemas políticos, la soberanía y la autodeterminación de cada nación.

En los últimos meses, Washington ha incrementado la presión sobre La Habana, especialmente mediante restricciones a las importaciones de petróleo hacia la isla, que actualmente produce apenas una tercera parte del crudo necesario para cubrir su demanda energética.

El presidente estadounidense Donald Trump había mencionado en repetidas ocasiones durante las últimas semanas que existían contactos entre funcionarios de su administración y autoridades cubanas. No obstante, el gobierno de La Habana negó inicialmente dichos encuentros, postura que dejó de sostener recientemente.

En paralelo, el gobierno cubano anunció el jueves la liberación de 51 personas privadas de la libertad tras conversaciones con El Vaticano. Sin embargo, el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esa decisión no hizo referencia a los contactos con Estados Unidos.