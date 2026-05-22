Gobernadora de Puerto Rico promete reforzar red eléctrica

La mandataria también informó que ya inició el proceso de instalación de baterías Tesla financiadas con más de 700 millones de dólares en fondos federales.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció un nuevo plan para aumentar la capacidad energética de la isla y enfrentar la crisis de apagones y fallas en el suministro de agua que continúa afectando a miles de habitantes.

Durante su mensaje anual, la mandataria aseguró que su administración ya trabaja en un proceso de licitación para incorporar 3,000 megavatios adicionales de generación eléctrica, en medio de la creciente frustración social por las constantes interrupciones del servicio.

Según explicó, los contratos podrían adjudicarse hacia finales del verano de 2026 como parte de la estrategia de reconstrucción y modernización del sistema energético puertorriqueño.

Puerto Rico busca aumentar generación de energía

González detalló que además del nuevo proceso de licitación, el gobierno añadirá cerca de 1,000 megavatios más mediante la reparación y modernización de varias centrales eléctricas ya existentes.

La gobernadora explicó que 100 megavatios representan energía suficiente para abastecer aproximadamente a 60,000 familias.

“Con más megavatios en el sistema, podemos reducir los apagones”, afirmó.

La crisis energética de Puerto Rico se agravó tras el paso del huracán María en 2017, fenómeno que destruyó gran parte de una infraestructura eléctrica que ya enfrentaba años de deterioro, falta de mantenimiento e inversión insuficiente.

Actualmente, Puerto Rico mantiene una de las tarifas eléctricas más elevadas de Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética estadounidense, en 2024 la isla registró el quinto costo promedio más alto del país.

Gobierno apuesta por baterías Tesla y gas natural

La mandataria también informó que ya inició el proceso de instalación de baterías Tesla financiadas con más de 700 millones de dólares en fondos federales.

El sistema tendrá una capacidad de almacenamiento de 430 megavatios, con el objetivo de disminuir la frecuencia de apagones durante horas de alta demanda.

Además, señaló que ya llegaron 244 megavatios provenientes de plantas temporales que operarán durante los picos de consumo eléctrico.

González reiteró además su intención de continuar impulsando la conversión de centrales eléctricas hacia gas natural, argumentando que la medida permitiría reducir costos para los consumidores.

“Quiero bajar el costo de la luz en Puerto Rico”, puntualizó.

Polémica por fondos solares y críticas contra LUMA

La gobernadora ha enfrentado críticas tras respaldar una medida impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para redirigir 350 millones de dólares en fondos federales que originalmente estaban destinados a financiar sistemas solares y baterías para alrededor de 12,000 familias de bajos ingresos.

Esos recursos serán utilizados ahora para reforzar la deteriorada red eléctrica tradicional de la isla.

El tema también mantiene presión sobre LUMA Energy, empresa privada encargada de la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, cuyo contrato ha sido objeto de fuertes cuestionamientos debido a la continuidad de los apagones.

La gobernadora reiteró su intención de cancelar el contrato multimillonario de la compañía.

Por su parte, LUMA respondió mediante un comunicado asegurando que las mejoras en la red eléctrica “son palpables” y sostuvo que los trabajos de reconstrucción continuarán mientras permanezcan disponibles los fondos federales asignados.

Mientras tanto, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico continúa enfrentando dificultades para reestructurar una deuda superior a los 9,000 millones de dólares.

Puerto Rico también enfrenta problemas de agua potable

Además de la crisis energética, Jenniffer González reconoció que la isla atraviesa “serios problemas” relacionados con la infraestructura de agua potable.

En distintas comunidades puertorriqueñas se han reportado largos periodos sin servicio, baja presión y fallas constantes en el suministro.

“Yo no pretendo consolar a nadie”, expresó la gobernadora al pedir paciencia a la población mientras continúan las labores de reconstrucción.

Tras el discurso de casi dos horas, opositores políticos criticaron el mensaje de la mandataria y señalaron que el malestar social continúa creciendo por los apagones y las fallas en servicios básicos.

El representante de Puerto Rico en el Congreso estadounidense, Pablo José Hernández, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales que la frustración y el enojo de los ciudadanos “se justifican”.