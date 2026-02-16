Gisèle Pelicot publica memorias tras juicio histórico

Gisèle Pelicot lanza Un himno a la vida, donde relata el caso que la convirtió en símbolo feminista y comparte su proceso de reconstrucción

La francesa Gisèle Pelicot, convertida en símbolo internacional contra la violencia sexual tras el juicio que expuso las violaciones orquestadas por su exesposo, publicó sus memorias tituladas Un himno a la vida. Mi historia, un testimonio en el que afirma que desea “seguir en pie y digna”.

El libro salió a la venta el 17 de febrero de 2026 en más de 20 idiomas y en español bajo el sello Lumen, como parte de un lanzamiento editorial global.

Un caso que conmocionó a Francia

Pelicot se convirtió en un referente feminista tras el juicio celebrado en 2025 contra su exmarido, Dominique Pelicot, y otros 50 acusados de violarla durante años, hechos que ella descubrió en 2024.

Durante el proceso judicial decidió renunciar al anonimato y declarar públicamente, pronunciando una frase que dio la vuelta al mundo: “la vergüenza debe cambiar de bando”, en referencia a que el estigma social no debe recaer sobre las víctimas sino sobre los agresores.

En entrevista, la autora aseguró que, tras el juicio, hizo un balance de su vida y ahora intenta reconstruirse.

“Estoy mejor. Después del juicio, hice un balance de mi vida y hoy intento reconstruirme a partir de ruinas (…) quiero seguir en pie y digna”, afirmó.

El libro, escrito junto a la periodista francesa Judith Perrignon, no solo aborda el caso judicial, sino también su infancia marcada por la pérdida de su madre a los nueve años, su maternidad y el legado de tres generaciones de mujeres en su familia.

Reconstrucción personal y mensaje de esperanza

Pelicot explicó que la ayuda psicológica fue fundamental para enfrentar el trauma y seleccionar los recuerdos de una vida compartida durante cinco décadas.

“No puedo tirar toda mi vida a la basura”, señaló, al reconocer que conserva memorias felices pese a los crímenes.

En el texto también revela su intención de visitar a su exmarido en prisión como parte de su proceso de cierre personal, aunque aún no hay fecha para ese encuentro.

A sus 74 años, asegura que aspira a una vida tranquila, aunque seguirá difundiendo un mensaje de esperanza.

“Después del sufrimiento, uno puede autorizarse de nuevo la felicidad”, sostuvo.

La obra ha sido descrita como un manifiesto contra la cultura de la vergüenza impuesta a las víctimas y ha recibido elogios en medios internacionales.