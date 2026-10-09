Georgia detiene a hombre que intentaba vender uranio por $700 mil

La comercialización del uranio-238 es totalmente ilegal, clandestina y está fuertemente perseguida por las agencias de seguridad internacionales.

El Servicio de Seguridad del Estado de Georgia detuvo hoy a un ciudadano de la nación caucásica durante el intento de vender a un extranjero cierta cantidad de la sustancia radiactiva uranio-238.

Según la entidad, los agentes de los departamentos de contrainteligencia y operaciones especiales detuvieron al ciudadano georgiano y requisaron la sustancia destinada a la venta que estaba en su automóvil, sin ofrecer detalles sobre la procedencia de este isótopo radiactivo o su cantidad.

Las autoridades puntualizaron que el detenido tenía previsto vender el uranio-238 por 700,000 dólares.

El servicio añadió que el detenido podría enfrentar una pena de cárcel de hasta 10 años por este delito.

El uranio-238 es el isótopo de uranio más abundante en la naturaleza y a diferencia del uranio-235 no es fisible y no puede ser utilizado en los reactores nucleares comunes, conocidos como reactores de neutrones térmicos.

Sin embargo, puede ser utilizado en los reactores de neutrones rápidos, en los que sirve para generar plutonio-239 fisible, usado para la producción de armas nucleares.

La comercialización del uranio-238 es totalmente ilegal, clandestina y está fuertemente perseguida por las agencias de seguridad internacionales.

En 2019 dos georgianos fueron detenidos por intentar vender 40 gramos de este isótopo en 2.5 millones de dólares.