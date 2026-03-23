Genera Milei tensión en Argentina por apoyo a EUA e Israel

Incluso se han presentado iniciativas legislativas para frenar lo que califican como “declaraciones belicistas”, en un intento por mantener el control

El alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en el contexto de la guerra contra Irán ha generado malestar interno y preocupación entre distintos sectores políticos y sociales. La postura adoptada por el presidente Javier Milei marca un cambio respecto a la tradicional posición de equidistancia del país sudamericano frente a conflictos internacionales.

¿Qué implica el cambio en la política exterior?

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el mandatario ha manifestado un respaldo total a Estados Unidos e Israel, considerándolos sus principales aliados estratégicos. Este posicionamiento no solo responde a una visión geopolítica, sino también a una afinidad política y personal con sus líderes.

La postura se ha intensificado con el avance del conflicto, acompañada de una retórica más firme frente a Irán, país al que el Gobierno argentino identifica como adversario, en parte por antecedentes vinculados a atentados ocurridos en la década de los noventa.

¿Existe posibilidad de apoyo militar?

El Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de brindar apoyo militar a Estados Unidos, en caso de que exista una solicitud formal. Aunque esto no se ha concretado, las declaraciones oficiales han sido suficientes para generar inquietud en la opinión pública.

"Son nuestros enemigos", expresó el presidente en referencia a Irán durante un discurso reciente.

Estas declaraciones se suman a señales externas, como advertencias provenientes de autoridades iraníes y publicaciones en medios afines a ese país, lo que ha incrementado la percepción de riesgo.

¿Qué dicen la oposición y el Congreso?

Desde distintos sectores políticos han surgido críticas a esta estrategia. Representantes de la oposición han pedido evitar la participación en conflictos ajenos y recordaron que cualquier intervención militar requiere la aprobación del Congreso.

Incluso se han presentado iniciativas legislativas para frenar lo que califican como “declaraciones belicistas”, en un intento por mantener el control institucional sobre decisiones de política exterior y defensa.

¿Qué opinan los especialistas?

Analistas coinciden en que el cambio responde tanto a convicciones ideológicas como a intereses estratégicos. Algunos consideran que el acercamiento busca beneficios en términos financieros y respaldo internacional.

"A nivel interno, esto genera cierto malestar por la poca claridad sobre los fundamentos de este realineamiento", explicó un especialista en política internacional.

Otros expertos señalan que el vínculo con Washington puede estar ligado a la influencia de organismos financieros internacionales y mercados globales, lo que introduce un componente pragmático en la decisión.

¿Hay riesgo de represalias?

Uno de los principales temores es la posibilidad de represalias. Aunque especialistas consideran poco probable un ataque directo, reconocen que la nueva postura podría implicar mayores riesgos en materia de seguridad.

En respuesta, se han reforzado medidas en fronteras y sitios sensibles, especialmente aquellos vinculados a la comunidad judía y representaciones diplomáticas.