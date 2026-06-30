Gana Keiko Fujimori Presidencia de Perú por estrecho margen

La presidenta electa señaló que las puertas del diálogo estarán abiertas tanto para su rival político como para las distintas fuerzas .

Keiko Fujimori afirmó que recibe su victoria en la segunda vuelta presidencial de Perú con “gran responsabilidad”, tras imponerse por un estrecho margen al candidato izquierdista Roberto Sánchez. La lideresa de Fuerza Popular reconoció que el país se encuentra “prácticamente dividido” y aseguró que buscará gobernar escuchando a todos los sectores.

Los resultados finales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron que Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 49.865 %, con 9.173.755 votos. La diferencia entre ambos fue de 49,641 sufragios.

Keiko Fujimori promete diálogo tras la elección

Desde su residencia en Lima, la presidenta electa señaló que las puertas del diálogo estarán abiertas tanto para su rival político como para las distintas fuerzas representadas en el nuevo Congreso bicameral.

“Las puertas del diálogo están siempre abiertas”

La declaración se produjo después de que Sánchez reiteró que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Fujimori.

La política también sostuvo que tiene la responsabilidad de escuchar tanto a quienes respaldaron su candidatura como a quienes votaron por la opción opositora.

¿Cuáles serán sus primeras medidas de gobierno?

Fujimori adelantó que sus prioridades iniciales estarán enfocadas en recuperar el orden en el país y preparar acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno climatológico de El Niño, que podría impactar con fuerza a Perú en los próximos meses.

Asimismo, indicó que comenzará el proceso de transición gubernamental y la conformación de su gabinete ministerial.

“Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ningún nombre hoy”

La presidenta electa evitó revelar quiénes podrían integrar su futuro equipo de gobierno.

La ONPE concluye el conteo de votos

Fujimori destacó que la ONPE concluyó el escrutinio del 100% de las actas y señaló que las observaciones presentadas durante el proceso fueron resueltas por los Jurados Electorales Especiales.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo 3 de julio. Posteriormente, el 15 de julio, Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa y el 28 de julio asumirá el cargo durante la ceremonia de investidura.

Consigue la Presidencia en su cuarto intento

La excongresista logró alcanzar la Presidencia en su cuarta candidatura. Anteriormente había sido derrotada en segunda vuelta por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Mientras tanto, Sánchez mantiene su rechazo a los resultados y denuncia un supuesto fraude en la votación realizada en el exterior. Sin embargo, las autoridades electorales ratificaron los resultados finales que otorgaron la victoria a Fujimori.