El joven Francisco Javier Vera Manzanares recibió el galardón internacional por su trayectoria en la defensa ambiental y de la infancia.

El activista colombiano Francisco Javier Vera Manzanares, de 17 años, fue galardonado este jueves con el Premio Internacional Infantil de la Paz 2026 por su trayectoria en la defensa de los derechos de la infancia, el medioambiente y la justicia climática.

El reconocimiento fue entregado por el Nobel de la Paz Kailash Satyarthi durante una ceremonia en el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras un proceso de selección en el que participaron 280 candidaturas de distintos países.

Trayectoria de Francisco Vera y el movimiento Guardianes por la Vida

Originario de Villeta, en el departamento colombiano de Cundinamarca (centro), Vera fundó en 2019, junto con otros seis niños, el movimiento Guardianes por la Vida, que actualmente reúne a más de 1,400 jóvenes colombianos comprometidos con los derechos humanos y la justicia climática.

Su trabajo ha llegado a escenarios internacionales, entre ellos Naciones Unidas, donde formó parte del grupo asesor infantil del Comité de los Derechos del Niño durante la elaboración de la Observación General número 26, que aborda la relación entre los derechos de la infancia, el medioambiente y el cambio climático.

El activista colombiano reside en España desde que recibió amenazas de muerte en su país. Fue nombrado en junio de 2023 por UNICEF, cuando tenía 13 años, primer defensor juvenil del medio ambiente y la acción climática para América Latina y el Caribe, con el objetivo de promover la educación ambiental y la participación de niños y adolescentes en la región.

Respaldo de la ONU y alcance del galardón de KidsRights

"Francisco es un campeón de los derechos humanos y de la paz. Felicitaciones a tu movimiento Guardianes por la Vida, y felicitaciones a tu familia, y en particular a tu mamá, por fomentar en ti la defensa de los derechos humanos", escribió en X la oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El premio, creado en 2005, distingue anualmente a niños y jóvenes que destacan por su compromiso con los derechos de la infancia. Entre sus anteriores ganadores figura Malala Yousafzai, quien posteriormente recibió el Premio Nobel de la Paz.

Como parte del reconocimiento, la organización KidsRights destinará un fondo de 50,000 euros al desarrollo de los proyectos del ganador, con el objetivo de ampliar su impacto y beneficiar a más niños y adolescentes.