Galardonan a María Corina Machado con el Nobel de la Paz 2025

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó la obtención del Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel noruego, de "logro" y "reconocimiento" para todo el pueblo venezolano.

"Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco", afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de "mayor reconocimiento a nuestro pueblo".

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón a Machado, que repitió varias veces "Oh, Dios mío!" y dijo con la voz entrecortada: "No tengo palabras".

"Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela", afirmó Machado.

El fallo del Comité Nobel noruego resalta su "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y "su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", aunque la líder opositora se mostró cauta.

"Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece", afirmó.