Futura tormenta Dolly coincide con la muerte de Dolly Parton

La siguiente gran tormenta, que llevará el nombre de pila de la cantante, será la cuarta de la temporada de huracanes en el Atlántico

La próxima gran tormenta que surja en el Atlántico llevará el nombre de 'Dolly', según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), una coincidencia fortuita tras la muerte de la popular cantante Dolly Parton, puesto que el listado de nombres ya estaba fijado de antemano.

La autora e intérprete de 'Jolene' y 'I Will Always Love You' falleció ayer a los 80 años debido al cáncer, lo que despertó los lamentos de artistas, políticos y toda clase de personalidades de EUA y llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a decretar que las banderas ondeen a media asta durante una semana en su honor.

La siguiente gran tormenta, que llevará el nombre de pila de la cantante, será la cuarta de la temporada de huracanes en el Atlántico, aunque de momento las proyecciones de la NOAA no advierten de sistemas inminentes.

Gestión de Emergencias de Carolina del Norte recordó este miércoles en redes sociales una célebre frase de Dolly Parton: "No podemos dirigir el viento, pero podemos ajustar las velas", en referencia a la futura tormenta que tendrá su nombre.

"Aunque ciertamente tenemos sentimientos encontrados sobre que la próxima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 se llame 'Dolly', tal vez ayudemos a un vecino, un amigo o un ser querido a prepararse en casa. Quizás compremos algunos artículos para el kit de desastres de alguien. Tal vez solo brindemos aliento y apoyo. Ella seguro que lo hizo. Gracias, Dolly. Serás extrañada", agregó el organismo.