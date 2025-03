Fusilan a un condenado a muerte en Carolina del Sur, EU

Un hombre condenado a muerte en Carolina del Sur, EU fue ajusticiado este viernes por un pelotón de fusilamiento, lo que supone la primera ejecución con este método en el país en 15 años y la primera en la historia de ese estado.

Brad Sigmon, de 67 años, fue declarado muerto a las 18:08 hora EST, según los medios locales, que detallan que el pecho del reo se llenó de sangre y que sus brazos se tensaron cuando le dispararon.

Sigmon escogió morir de esta forma porque le preocupaba la eficacia de las drogas administradas durante la inyección letal -la otra alternativa junto con la silla eléctrica- y la posibilidad de que estas le causaran una muerte lenta y dolorosa.

El estadounidense, el reo de más edad en ser ejecutado en el estado, fue declarado culpable y condenado a muerte en 2001 por matar a golpes con un bate de béisbol a los padres de su exnovia en su domicilio, así como por el secuestro e intento de asesinato de esta.

Su defensa había pedido detener su ejecución al Tribunal Supremo, que denegó hoy su solicitud, y además pidió clemencia al gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, que también rechazó su petición.

Durante este tipo de ejecuciones, tres miembros del pelotón de fusilamiento se sitúan tras un muro con sendas aperturas donde colocan el rifle, mientras que el condenado está atado a una silla con una capucha en la cabeza y una marca sobre el corazón a la que deben apuntar los ejecutores a la voz de '¡Fuego!'.

El fusilamiento puede ser visto por testigos como abogados o periodistas, que lo observan detrás de un cristal antibalas, pero no pueden ver las armas ni el pelotón, de acuerdo con el Departamento Correccional del estado.

La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó el año pasado que es constitucional ejecutar con un escuadrón de fusilamiento a los condenados a muerte, una decisión que tenía como objetivo buscar alternativas a la inyección letal ante la escasez de estos fármacos por la negativa de las farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones.

El abogado de Sigmon indicó a la CNN que este eligió como su última comida que en realidad recibió el miércoles un menú de la cadena Kentucky Fried Chicken (KFC) que incluía puré de patatas y judías verdes.

Solo otros cuatro estados de EU -Idaho, Utah, Mississippi y Oklahoma- contemplan la muerte por fusilamiento, pero desde 1977 solo Utah lo ha aplicado, en tres ocasiones únicamente.

Live at the execution of Brad Sigmon, at Broad River Correctional Institute. pic.twitter.com/kdCPqIBstd