Bomberos Voluntarios atendieron una explosión repentina en bulevar Vista Hermosa, Zona 15, trasladaron a un hombre con quemaduras y cerraron tuberías.

Una explosión repentina provocada por una fuga de gas se registró dentro de un centro comercial ubicado en el bulevar Vista Hermosa, entre 18 y 19 avenida de la Zona 15 de la Ciudad de Guatemala, dejando a un hombre lesionado y diversos daños materiales en un establecimiento de comida.

De acuerdo con el reporte oficial de los Bomberos Voluntarios, al punto fueron destacadas unidades tipo ambulancia y motobombas contra incendio para atender la emergencia y asistir a los afectados.

Un hombre trasladado con quemaduras y supervisión de instalaciones

Como saldo del incidente, los socorristas trasladaron a un centro asistencial a un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaba quemaduras de primer y segundo grado.

En las imágenes captadas tras el suceso, se observa a elementos del cuerpo de bomberos recorriendo el interior del restaurante —desde el área de cocina hasta el salón de comensales—, donde la onda expansiva provocó el desprendimiento de recubrimientos en muros, paneles del techo colapsados y restos de agua y escombros en el piso.

Tras inspeccionar el inmueble, los Bomberos Voluntarios confirmaron que realizaron la supervisión de las tuberías de gas, las cuales ya fueron cerradas para descartar cualquier riesgo adicional en el lugar.