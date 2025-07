Fuertes tormentas causan inundaciones en Estados Unidos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las fuertes tormentas que desde este lunes azotan parte del noreste de Estados Unidos causaron inundaciones en múltiples estados, entre ellos Nueva York y Nueva Jersey, este último en el que miles de personas se quedaron sin luz.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, había declarado horas antes el estado de emergencia debido a las inundaciones, y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) había emitido alertas de inundación en localidades como Newark, Elizabeth y East Orange.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo varios vehículos quedan atrapados en el agua en los barrios de Watchung y North Plainfield, ambos en el condado de Somerset.

El temporal también llevó a que en un momento más de 8,000 personas se quedaran sin luz en el estado, y pasadas las 22:00 hora local más de 5,000 ciudadanos aún no disponían de electricidad, según la página web Power Outage.

Además, el aeropuerto de Newark ha detenido el despegue y la llegada de vuelos hasta las 23:00 hora local debido a las tormentas.

Al otro lado del río Hudson, en Nueva York, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, indicó que en los condados de Westchester y Rockland "se han realizado varios rescates" de personas, aunque no entró en detalles sobre posibles víctimas mortales.

El NWS había emitido además alerta de inundaciones repentinas en los cinco distritos de la Gran Manzana, donde múltiples líneas de metro circulan con graves retrasos debido a las precipitaciones.

En videos divulgados por usuarios en redes sociales, un grupo de personas trata de subir las escaleras inundadas de una estación de metro neoyorquina, y en otras imágenes el agua de la lluvia comienza a inundar otra estación de la ciudad.

En su perfil de X, la agencia Emergency Management de Nueva York recomendó a los ciudadanos que viven en sótanos o en la planta baja de un edificio trasladarse a un terreno más elevado, ya que las inundaciones pueden ser mortales y "estos espacios pueden llenarse de agua en minutos".

El NWS informó pasadas las 22:00 hora local de que las lluvias más intensas se han desplazado hacia el este y se han debilitado, e instó a los ciudadanos de Nueva York y Nueva Jersey a prestar atención a los cierres de carreteras, puesto que aún quedan inundaciones "residuales" en varias zonas.

En Pensilvania, donde también hubo inundaciones, las autoridades rescataron a 16 personas que quedaron atrapadas en el agua y respondieron a más de 30 llamadas de ayuda de personas que residen en sótanos, según The New York Times, pero no se han reportado víctimas mortales.

El temporal que ahora azota el noreste del país tiene lugar apenas una semana después de las inundaciones repentinas que dejaron al menos 120 muertos y casi 170 personas desaparecidas en Texas.