Fuertes lluvias en Panamá provocan muerte de niña de 12 años

El distrito de Changuinola, ubicado a unos 600 kilómetros de la Ciudad de Panamá, permanece bajo vigilancia de las autoridades de emergencia

Las fuertes lluvias que han golpeado a Panamá durante las últimas horas dejaron una tragedia en la provincia de Bocas del Toro, luego de que las autoridades localizaran este sábado el cuerpo sin vida de una niña de 12 años que había quedado atrapada tras un deslizamiento de tierra en el distrito de Changuinola.

El hallazgo fue confirmado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que informó que la menor fue encontrada sin vida en el sector de Finca 4, en la comunidad de Bambú, una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales registradas en el occidente panameño.

De acuerdo con las autoridades, la niña quedó sepultada después de que un deslave impactara una vivienda durante la emergencia climática. Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas hasta localizar a la menor, quien se encontraba junto a su perro.

Bocas del Toro enfrenta una de las emergencias más severas por las lluvias

La provincia de Bocas del Toro ha sido la región más afectada por el temporal que azota a Panamá desde el viernes. Las precipitaciones provocaron deslizamientos de tierra, inundaciones, caída de árboles y daños en viviendas e infraestructura.

El distrito de Changuinola, ubicado a unos 600 kilómetros de la Ciudad de Panamá, permanece bajo vigilancia de las autoridades de emergencia, quienes han desplegado operativos de rescate y asistencia humanitaria en diversas comunidades afectadas.

Las afectaciones también alcanzaron localidades como Loma Bonita, Punta Peña, San Juan y sectores de la comarca indígena Naso Tjër Di, donde las condiciones climáticas han complicado las labores de atención y evaluación de daños.

Ante el avance de las inundaciones y el riesgo de nuevos deslizamientos, las autoridades habilitaron cinco centros educativos y un centro comunitario como refugios temporales para la población afectada.

De manera preliminar, se reporta que más de 430 personas pertenecientes a más de un centenar de familias permanecen en albergues, mientras continúan las evaluaciones sobre los daños ocasionados por el temporal.

Asimismo, las autoridades mantienen el monitoreo de decenas de viviendas afectadas por inundaciones y deslaves, en una región caracterizada por altos niveles de vulnerabilidad social y económica.

Las lluvias también impactaron la capital panameña

El sistema de tormentas no solo afectó el occidente del país. Durante la madrugada del sábado, las lluvias también provocaron incidentes en la capital panameña y en el distrito de San Miguelito, donde se reportaron caídas de árboles, afectaciones al tendido eléctrico y daños en algunas viviendas debido a los fuertes vientos y precipitaciones.

Las autoridades panameñas han exhortado a la población a evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, además de mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas adversas podrían continuar durante las próximas horas.

La muerte de la menor representa la primera víctima fatal confirmada asociada al actual temporal, mientras los organismos de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas para atender a la población y prevenir nuevas tragedias.