Fuertes lluvias dejan al menos 66 fallecidos en Kenia

El Ministerio del Interior de Kenia señaló que la cifra de viviendas afectadas podría ser mayor, al estimar que al menos 12.300 hogares han sido desplazados

Las intensas lluvias que han azotado recientemente a Kenia han dejado al menos 66 personas fallecidas, entre ellas ocho niños, de acuerdo con información confirmada este domingo por autoridades policiales del país. Las precipitaciones han provocado inundaciones severas, particularmente en la capital, Nairobi, donde se reporta el mayor número de víctimas.

El Servicio Nacional de Policía (NPS) informó que diversas instituciones del gobierno trabajan de manera coordinada para atender la emergencia, especialmente en labores de búsqueda y rescate tras las lluvias torrenciales y los daños provocados por las inundaciones en varias regiones del país.

Capital keniana concentra la mayor cantidad de víctimas

De acuerdo con el reporte oficial, entre las personas fallecidas se contabilizan 50 hombres, ocho mujeres y ocho menores de edad. La ciudad de Nairobi concentra la mayor cantidad de muertes, con 33 víctimas.

Otras regiones afectadas incluyen la zona oriental del país, donde se reportan 18 fallecidos, así como el área del valle del Rift, donde se han confirmado al menos ocho muertes relacionadas con las lluvias.

Además de la capital, varios condados también han sufrido afectaciones importantes, entre ellos Kisumu, Busia y Siaya, ubicados al oeste del país, así como Taita Taveta y Kwale en el sur, y Wajir en la región noreste.

Inundaciones provocan desplazamiento de miles de familias

Las lluvias también han provocado un impacto significativo en la población. De acuerdo con reportes policiales, más de 2.000 familias han tenido que abandonar sus hogares debido a las inundaciones.

Sin embargo, el Ministerio del Interior de Kenia señaló que la cifra de viviendas afectadas podría ser mucho mayor, al estimar que al menos 12.300 hogares han sido desplazados en 18 de los 47 condados que conforman el país.

Además del desplazamiento de personas, se han registrado daños en infraestructura pública, viviendas, carreteras y propiedades en distintas regiones.

Escenas de devastación en Nairobi

Durante la noche del sábado se repitieron escenas de calles y viviendas inundadas en Nairobi, con vehículos flotando en el agua y daños visibles en edificios, carreteras y otros espacios urbanos.

Las lluvias registradas durante la semana pasada, especialmente entre la noche del 6 y 7 de marzo, ya habían causado daños en infraestructura clave, además de inundaciones en zonas residenciales, mercados, negocios y centros educativos.

También se reportaron pérdidas en granjas y cultivos, lo que podría afectar la producción agrícola en algunas regiones.

Servicios básicos afectados por el temporal

Las autoridades informaron que las fuertes lluvias también han provocado interrupciones en diversos servicios públicos.

Entre las afectaciones se encuentran carreteras bloqueadas, apagones eléctricos y daños en las líneas de suministro de agua, lo que ha complicado las labores de respuesta de los equipos de emergencia.

Un estudio realizado por autoridades locales identificó al menos 37 barrios de Nairobi ubicados cerca de ríos como el Nairobi, Mathare y Ngong, o en zonas con alto riesgo de inundaciones.

Equipos de rescate continúan operativos

La Cruz Roja de Kenia informó que sus equipos permanecen desplegados en las zonas afectadas para apoyar en las labores de emergencia.

Durante la madrugada del domingo, rescatistas lograron salvar a once personas atrapadas dentro de un matatu, un tipo de miniautobús utilizado para transporte público, además de rescatar a dos niños que se encontraban dentro de una vivienda inundada en el barrio de Kilimani.

Autoridades advierten más lluvias

El Departamento Meteorológico de Kenia (KMD) advirtió que la temporada de lluvias podría continuar con precipitaciones intensas, inundaciones repentinas y tormentas durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, aunque la intensidad de las lluvias podría variar a lo largo del mes, existe riesgo de que se registren nuevos episodios de inundaciones en distintas regiones del país.