Los primeros lugares en resentir los efectos de la tormenta han sido Florida, en la costa este, y California en la costa oeste.

Estados Unidos afronta una "fuerte tormenta costera" en víspera del Día de Acción de Gracias, en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, con posibles inundaciones, mareas altas extraordinarias y nevadas, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) este miércoles.

El organismo alertó de "una fuerte tormenta costera" que provocará "vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra, desde este miércoles, lo que afectará al Día de Acción de Gracias, que se celebra mañana.

También previó nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches, así como una serie de tormentas en el Pacífico que afectará la costa oeste, desde California hasta el estado de Washington, con lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y oleaje hasta la próxima semana.

Los primeros lugares en resentir los efectos de la tormenta han sido Florida, en la costa este, y California en la costa oeste.

Videos en redes sociales han mostrado a ciudadanos afectados por estas mareas, como un hombre que paseaba a su perro en Cannon Beach, donde lo arrastró la corriente.

CAUGHT ON CAMERA: Video shows man and dog swept into surf by powerful King Tides at Cannon Beach https://t.co/6zkH2015HQ https://t.co/eWhbvyOnKi — KOIN News (@KOINNews) November 24, 2026 Mientras en la costa oeste, el NWS informó "de avisos de inundaciones costeras para la región de San Francisco el miércoles", además de un sistema que producirá lluvias y nevadas en cotas altas sobre zonas del noroeste del Pacífico.