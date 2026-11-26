La estructura continúa cerrada y todavía no se cuenta con una estimación oficial del costo de los nuevos daños ni con una fecha de reapertura

Una sección del muelle municipal de Pacifica, California, cayó al océano este miércoles 25 de noviembre tras el impacto de una ola, mientras las mareas excepcionalmente altas y el fuerte oleaje inundaban calles y viviendas de la ciudad, ubicada al sur de San Francisco.

El derrumbe alcanzó parte del extremo de la estructura en forma de L, que mide aproximadamente 350 metros de longitud. El muelle permanecía cerrado al público desde el 4 de junio, después de que se detectaran grietas y otros daños estructurales.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró el incidente a las 11:01 horas de California, a partir de un video que muestra cómo el golpe del agua desprende una sección y la arroja al mar.

Oleaje e inundaciones afectan viviendas de Pacifica

El colapso ocurrió durante un episodio de mareas excepcionalmente altas, conocidas como “king tides”, que coincidió con un intenso oleaje en la costa del norte de California.

En el vecindario de Sharp Park, el agua avanzó por calles cercanas al litoral y alcanzó viviendas. Algunos residentes utilizaron bombas para tratar de contener la inundación, mientras otros abandonaron sus casas.

Para la región de la bahía de San Francisco se pronosticaron olas rompientes de entre 6 y 9 metros. Ese rango corresponde a las condiciones previstas en la costa; no existe una medición confirmada de la ola que derribó el tramo del muelle.

El servicio meteorológico advirtió que el nivel elevado del mar permite que el agua y las olas penetren más de lo habitual en playas y zonas costeras, con el riesgo de reducir las rutas de salida y arrastrar a personas hacia el océano.

Emiten advertencia de evacuación en Stinson Beach

Al norte de San Francisco, las autoridades del condado de Marin emitieron una advertencia de evacuación para viviendas frente al mar en Stinson Beach, ante la posibilidad de que las olas llevaran agua y escombros hacia propiedades y caminos.

El portal de emergencias del condado informó que algunas viviendas directamente expuestas ya habían sido evacuadas. Otras comunidades de Marín también registraron inundaciones durante el episodio de mareas altas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una advertencia de inundación costera para sectores del litoral del Pacífico y las bahías de San Francisco y San Pablo hasta las 16:00 horas del miércoles, además del aviso por oleaje peligroso.

El muelle tenía daños previos y sigue cerrado

Antes del derrumbe, Pacífico ya realizaba gestiones de emergencia para investigar y estabilizar el muelle. Su cierre de junio respondió al deterioro detectado en la estructura, y las autoridades evaluaban alternativas de reparación.

Un portavoz de la North County Fire Authority señaló que hasta las 13:00 horas del miércoles no se habían recibido llamadas de emergencia procedentes del muelle. Sin embargo, no se había difundido un balance definitivo de posibles lesionados relacionado con el colapso.

La estructura continúa cerrada y todavía no se cuenta con una estimación oficial del costo de los nuevos daños ni con una fecha de reapertura.