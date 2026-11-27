La empresa aseguró en redes sociales que está investigando las causas de lo ocurrido y que, "si hay algún progreso, lo comunicará más adelante".

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Una fuerte explosión registrada este jueves en una refinería del distrito Phra Khanong de Bangkok, donde también se produjo un incendio, dejó siete heridos, según informaron las autoridades, mientras bomberos y rescatistas trabajan en el lugar del siniestro, cuyas causas se están investigando.

El Centro de Emergencias Médicas Erawan, que envió unidades al lugar de los hechos, señaló que siete personas fueron trasladadas a hospitales, cuatro de ellas en estado "crítico o urgente", y tres más "graves pero estables".

La explosión y el fuego se desataron sobre las 15:10 hora local en una refinería de la empresa Bangchak situada en el este de la capital tailandesa, según información difundida por el Gobierno de Tailandia y la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia afirmó en un comunicado que las llamas quedaron bajo control sobre las 15:35 hora local (8:35 GMT).

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, aseguró que no es necesario por ahora un plan de evacuación, pero sí llamó a contener cualquier posibilidad de contaminación asociada al incidente, durante una comparecencia ante los medios.

La empresa aseguró en redes sociales que está investigando las causas de lo ocurrido y que, "si hay algún progreso, lo comunicará más adelante".