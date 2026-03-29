Frustran atentado con bomba frente a banco en París

La rápida reacción de los agentes permitió intervenir antes de que el artefacto fuera detonado. Uno de los implicados fue detenido en el sitio.

Autoridades francesas frustraron un presunto atentado con bomba en las inmediaciones de un edificio del Bank of America en París, luego de una intervención policial durante la madrugada del sábado. Un sospechoso fue detenido en el lugar, mientras que otro logró escapar, lo que mantiene activo un operativo de búsqueda y una investigación por delitos relacionados con terrorismo.

¿Qué ocurrió durante el intento de ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad detectaron a dos hombres en actitud sospechosa en el octavo distrito de la capital francesa, cerca de las instalaciones del banco. Ambos portaban una bolsa y uno de ellos sostenía un encendedor, con el que presuntamente intentaba activar un dispositivo.

La rápida reacción de los agentes permitió intervenir antes de que el artefacto fuera detonado. Uno de los implicados fue detenido en el sitio, mientras que el segundo logró huir, lo que derivó en un despliegue de seguridad adicional en la zona.

¿Qué investiga la Fiscalía Antiterrorista?

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) confirmó la apertura de una investigación por varios delitos, entre ellos tentativa de daños mediante incendio o por un medio peligroso, fabricación de un artefacto explosivo, así como la posesión y transporte de dispositivos con fines de causar daño.

También se contempla la posible participación en una asociación delictiva terrorista. Hasta el momento, una persona permanece bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias.

Refuerzan seguridad ante contexto internacional

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció la intervención de las fuerzas de seguridad y señaló que la acción evitó un acto violento en la capital francesa.

“Enhorabuena por la rápida intervención de una unidad de la prefectura de policía de París, que permitió frustrar durante la noche en París un acto violento de naturaleza terrorista”.

El funcionario añadió que la vigilancia se mantiene en niveles elevados en todo el país.

“La vigilancia se mantiene en un nivel muy alto. Felicito a todas las fuerzas de seguridad e inteligencia, plenamente movilizadas bajo mi autoridad en el actual contexto internacional”.

Las autoridades han reforzado la seguridad en puntos estratégicos, incluidos sitios vinculados a intereses de EUA y espacios relacionados con la comunidad judía, en medio de un entorno internacional considerado sensible.