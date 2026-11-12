Frena Eisenkot negociaciones de unidad por discurso de Netanyahu

Las diferencias entre ambos complican la integración de una nueva administración, pese a los esfuerzos por alcanzar una mayoría parlamentaria

El encuentro entre los equipos negociadores estaba previsto para este miércoles, pero Eisenkot ordenó suspenderlo tras calificar el discurso de Netanyahu como divisivo y acusarlo de confrontar a la sociedad israelí.

En un comunicado, Yashar sostuvo que las declaraciones del mandatario saliente demostraron que no busca la unidad nacional y que antepone su permanencia en el poder a la estabilidad del país.

La decisión se produjo después de que Netanyahu reiterara ante la nueva Knéset su propuesta de establecer un gobierno de unidad nacional para enfrentar los desafíos de seguridad, particularmente la amenaza nuclear de Irán.

Sin embargo, durante su intervención cuestionó la posibilidad de que la oposición forme una administración con el respaldo de partidos árabes, a los que acusó de apoyar el terrorismo y representar una amenaza para Israel.

En respuesta, el Likud aseguró que está dispuesto a reunirse con cualquier fuerza política interesada en construir un gobierno de unidad. No obstante, consideró contradictorio que Eisenkot suspendiera el diálogo mientras mantiene acercamientos con las agrupaciones árabes.

Negociaciones para formar el próximo gobierno

La disputa ocurre en medio de las negociaciones para integrar el próximo gobierno. Tras las elecciones del 27 de octubre, los partidos contrarios a Netanyahu reunieron 67 escaños, incluidos los 19 correspondientes a las dos agrupaciones árabes, mientras que el bloque del primer ministro obtuvo 53 de los 120 lugares del Parlamento.

El presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot la formación del nuevo gobierno el pasado domingo. El dirigente cuenta con 28 días para alcanzar un acuerdo, con la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 14 días.

Entre los obstáculos para construir una mayoría se encuentran las diferencias sobre las exenciones del servicio militar que buscan los partidos ultraortodoxos y el desacuerdo de algunos aliados de Eisenkot respecto a depender del respaldo de las fuerzas árabes.