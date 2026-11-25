El diario también revela que Francisco atravesó una profunda crisis espiritual entre 2021 y 2022, lo que se describió como la tentación de ejercer poder

El papa emérito Francisco describió en sus escritos personales los tormentos espirituales que enfrentó durante su pontificado, incluidos episodios en los que aseguró haber tenido encuentros con el diablo y haber visto las “puertas del infierno” tras conocer la gravedad de los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

Las revelaciones forman parte de "El diario privado del papa Francisco", una publicación difundida este martes por el Vaticano en varios idiomas, que reúne reflexiones escritas por el pontífice argentino entre 1992 y el 18 de agosto de 2024.

El libro fue compilado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Francisco y actual responsable de la oficina doctrinal del Vaticano. Sus comentarios acompañan las entradas para contextualizar los pensamientos del pontífice.

El documento ofrece una mirada a los miedos, inseguridades, dudas y crisis espirituales de Jorge Mario Bergoglio, quien también expresó sentimientos de vergüenza, inutilidad y la necesidad de confiar en la misericordia de Dios.

Francisco relató encuentros con el diablo y la crisis por abusos en Chile

Entre los pasajes más impactantes del diario se encuentran tres episodios en los que Francisco describió encuentros con el diablo: dos ocurrieron durante su etapa en Buenos Aires y otro después de su polémica visita a Chile, en enero de 2018.

En ese viaje, el pontífice desacreditó a víctimas de uno de los abusadores más conocidos de Chile. Posteriormente, tras ser cuestionado por periodistas durante el vuelo de regreso a Roma, ordenó una investigación y reconoció que las víctimas tenían razón y que él había recibido información equivocada de la jerarquía eclesiástica chilena.

“Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión, tomé conciencia de lo grave que era el problema", escribió el pontífice. "Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave”.

El 7 de junio de 2018, Francisco describió lo que había experimentado al enfrentar el escándalo: “vi la entrada al infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas”.

En julio y agosto de ese año también escribió:

"¡Qué vergüenza y qué mal ha traído esto a la Iglesia!” y “Una vez más, las puertas del infierno (…) Que la santidad y la conversión abunden en medio de tantos escándalos”.

En otra entrada, fechada el 24 de enero de 2021, relató una experiencia que describió como una presencia triunfante del diablo durante una reunión en Roma.

“Unos días después de regresar a Roma, estaba en una reunión. Lo vi y escuché su voz, triunfante, poseyéndolo todo. ‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, escribió Francisco.

La crisis espiritual que enfrentó entre 2021 y 2022

El diario también revela que Francisco atravesó una profunda crisis espiritual entre 2021 y 2022, relacionada con lo que el cardenal Fernández describió como la tentación de ejercer el poder de manera omnipotente.

La crisis habría comenzado el 24 de enero de 2021, cuando el pontífice enfrentaba problemas de salud y una fuerte presión por decisiones de gobierno dentro del Vaticano.

Fernández explicó que Francisco sufría un dolor “insoportable” por un problema intestinal que, en julio de ese año, lo llevó a permanecer 10 días hospitalizado para una cirugía en la que le extirparon 33 centímetros de colon.

En ese periodo, el Vaticano también atravesaba una investigación financiera de gran escala, autorizada por Francisco, luego de que en septiembre de 2020 destituyera al cardenal Angelo Becciu, a quien señalaba por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Santa Sede.

Aunque el libro no aborda directamente el juicio relacionado con ese caso, Fernández señala que la crisis espiritual del pontífice estuvo relacionada con cuestiones de gobierno, la presión por tomar decisiones y una sensación de desolación.

El cardenal explicó que Francisco enfrentó la tentación de creer que podía resolver por sí mismo los problemas de todos y colocarse por encima de los demás, una actitud que el propio pontífice había reconocido públicamente como una tendencia a ejercer el poder de manera “autoritaria”.

Para el 30 de diciembre de 2022, Francisco aparentemente había superado esa etapa al entregarse a la misericordia de Dios.

Fernández escribió que el pontífice comprendió que aquella crisis había sido “una poderosa invitación del Señor a tomar conciencia de una acumulación de oscuridad interior que debía superar para poder ser libre”.

León XIV conoció los escritos antes de su publicación

El cardenal Fernández explicó que Francisco le mostró el diario durante una de sus reuniones y le dijo: “A partir de esto, lo verán todo”, confiándole esos escritos para después de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025.

Tras la elección de León XIV, Fernández le comentó su intención de estudiar y publicar los materiales. Según relató, el actual pontífice mostró interés en el proyecto.

El libro también incluye una reflexión de Francisco sobre Robert Prevost, hoy papa León XIV, a quien describió como: “Un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable”.

Aunque la publicación expone algunos de los pensamientos más íntimos de Francisco, Fernández señaló que el pontífice escribió sus reflexiones más confidenciales mediante un código que no fue reproducido.

El cardenal también indicó que omitió algunas entradas que involucraban a terceras personas y que el diario funciona principalmente como un repositorio de reflexiones espirituales.

La publicación de escritos personales de pontífices después de su muerte tiene antecedentes en la Iglesia católica. Entre ellos se encuentran Diario de un alma, de Juan XXIII, y las notas personales de Juan Pablo II, publicadas en 2014 pese a que había expresado su deseo de que fueran destruidas.