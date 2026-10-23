Francia y Qatar amplían cooperación militar y defensa aérea

Qatar agradeció el despliegue de medios de defensa antiaérea y manifestó interés en profundizar la colaboración en ese ámbito

Francia y Qatar dieron un nuevo paso en su alianza militar con la selección de KNDS France y John Cockerill Defense para un proyecto de modernización de las fuerzas terrestres cataríes.

La iniciativa forma parte de los compromisos anunciados este miércoles 21 de octubre durante la visita de Estado de Emmanuel Macron a Doha.

El presidente francés y el emir Tamim bin Hamad Al Thani respaldaron una mayor coordinación en defensa, seguridad y diplomacia, en un contexto de tensiones regionales y riesgos para la navegación y el suministro energético.

Modernización terrestre sigue sujeta a negociaciones

La carta de intenciones firmada por ambos países contempla la participación de la francesa KNDS France y la belga John Cockerill Defense en la renovación de las Fuerzas Terrestres del Emir de Qatar.

Los gobiernos expresaron su intención de concluir próximamente las negociaciones pendientes.

La declaración conjunta no especifica el monto del proyecto, el equipamiento que incluirá ni un calendario de entregas. Por ahora, el documento establece la selección de las empresas y la voluntad de avanzar hacia los acuerdos definitivos.

La cooperación también buscará fortalecer las capacidades de las unidades terrestres y su coordinación con el Ejército francés, mediante preparación y entrenamiento conjunto.

Rafale y defensa antiaérea amplían la agenda militar

El entendimiento abarca mejoras en las capacidades de los aviones de combate Rafale, utilizados por las fuerzas aéreas de ambos países. El objetivo es reforzar su capacidad de operar de manera coordinada y responder a las amenazas de la región.

Qatar agradeció el despliegue de medios de defensa antiaérea y manifestó interés en profundizar la colaboración en ese ámbito.

Los gobiernos también destacaron una carta de intenciones sobre garantías de seguridad en materia de defensa y estabilidad en Oriente Próximo.

Entre las prioridades figuran intensificar los ejercicios militares y proteger la navegación marítima, además de ampliar la cooperación operativa.

Francia y Qatar piden restablecer la navegación en Ormuz

Macron y el emir condenaron los ataques militares iraníes contra países de la región y los calificaron como una grave violación del derecho internacional.

Al mismo tiempo, reiteraron su respaldo a una salida diplomática que permita reducir las tensiones y verificar el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní.

Ambos reclamaron libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, sin restricciones ni tasas. Qatar reafirmó su compromiso con la estabilidad de los suministros energéticos, mientras Francia expresó su solidaridad con el país del Golfo.

Sobre Gaza, los dos gobiernos respaldaron la solución de dos Estados y pidieron cumplir el alto el fuego, retirar las fuerzas israelíes conforme a los acuerdos y permitir la entrega de ayuda humanitaria sin obstáculos. También reiteraron su oposición a la anexión de Cisjordania y reclamaron el fin de los asentamientos israelíes y de la violencia de los colonos.

Respecto a Líbano, advirtieron que el próximo término del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) no debe dejar un vacío de seguridad.

Reafirmaron su apoyo a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, al desarme de Hizbulá y a la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

La visita dejó además compromisos para ampliar inversiones en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, ciberseguridad, defensa e infraestructuras, junto con proyectos de cooperación energética, educativa y científica.