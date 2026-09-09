Francia y Corea del Sur impulsan la industria audiovisual

Además del fondo conjunto, Francia presentó cuatro proyectos internacionales relacionados con la conservación del patrimonio audiovisual

Francia y Corea del Sur invertirán conjuntamente 1,000 millones de euros para fortalecer la industria audiovisual y proteger la diversidad cultural frente al avance de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las redes sociales.

El acuerdo fue anunciado por los presidentes Emmanuel Macron y Lee Jae-myung durante la apertura de la primera Cumbre Lumière, celebrada en Saint-Paul-de-Vence, al sur de Francia.

La denominada Alianza Lumière tendrá una duración de cinco años, de 2027 a 2031. Cada país aportará 500 millones de euros para respaldar a empresas locales, desarrollar contenidos y facilitar futuras coproducciones internacionales.

Buscan una industria audiovisual menos dependiente

Macron planteó la necesidad de construir un nuevo modelo de cooperación internacional que permita afrontar las transformaciones tecnológicas sin reducir la diversidad de las producciones.

“Ningún estudio, ninguna red, ningún festival de cine y ningún país puede responder por sí solo a este desafío”, afirmó el mandatario francés ante representantes de alrededor de 60 países y organizaciones internacionales.

El programa comprende diferentes ramas de la industria de las imágenes en movimiento, entre ellas cine, televisión, animación, contenidos digitales y videojuegos. Inicialmente, cada nación administrará sus propios recursos para apoyar a productoras y empresas nacionales, antes de ampliar la cooperación hacia proyectos conjuntos.

La iniciativa también busca fortalecer la soberanía cultural frente a un mercado dominado por grandes plataformas y sistemas de recomendación que compiten por mantener la atención de los usuarios.

Macron pide proteger a creadores ante la inteligencia artificial

El presidente francés reconoció que las nuevas tecnologías han facilitado la producción y distribución de contenidos, pero advirtió sobre los riesgos que representan para la creación artística y los derechos de autor.

Defendió la utilización de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, siempre que no sustituya el trabajo humano ni utilice obras sin respetar a sus autores.

“Si se convierte en un instrumento que sustituye a los creadores, cometeríamos un error formidable”, expresó Macron.

Durante la cumbre también se abordaron los cambios en los hábitos del público, la competencia con las redes sociales, las dificultades de financiamiento y la necesidad de encontrar modelos que permitan sostener producciones locales.

Anuncian cuatro iniciativas para preservar la creación

Además del fondo conjunto, Francia presentó cuatro proyectos internacionales relacionados con la conservación del patrimonio audiovisual, la educación, las salas independientes y el desarrollo de videojuegos.

La primera iniciativa propone coordinar recursos para rescatar películas y archivos en riesgo, debido a que solamente alrededor del 20 por ciento del patrimonio cinematográfico mundial se encuentra preservado.

Otro programa estará dedicado a enseñar a niños y jóvenes cómo se construyen las imágenes, identificar contenidos manipulados y desarrollar una visión crítica frente a los algoritmos. Francia, Corea del Sur y Nigeria trabajarán en esta estrategia junto con la Unesco y otros participantes.

También se anunció la creación de la Iniciativa Internacional de Resiliencia para los Cines Independientes, denominada IRIS, que buscará respaldar a pequeñas salas y proteger la diversidad en la exhibición cinematográfica.

La cuarta propuesta contempla un festival internacional de videojuegos enfocado en la creación y la innovación. Macron defendió que esta actividad sea reconocida como una industria cultural al mismo nivel que el cine, la música y el diseño.

Aunque el acuerdo establece el monto y el periodo de inversión, todavía deberán definirse los criterios para seleccionar proyectos, la distribución de recursos entre cada sector y las fechas de las primeras convocatorias.