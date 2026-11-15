Francia suma cinco sábados de protestas por el costo de vida

Manifestantes en París exigieron medidas contra el encarecimiento de la vida y sumaron demandas por los derechos infantiles y contra la violencia policial

La manifestación contra el encarecimiento del costo de la vida comenzó este sábado en París, Francia, por quinto fin de semana consecutivo. En esta ocasión, la movilización reunió también a participantes de otras protestas en defensa de los derechos de la infancia y contra la violencia policial.

La marcha, promovida por asociaciones estudiantiles y los llamados "chalecos amarillos", partió desde la plaza de la República. El recorrido contempla avanzar hacia la plaza de la Bastilla y concluir en la de Nación.

Chalecos amarillos exigen respuestas del Gobierno

Desde el punto de partida, Benjamin Ball, principal portavoz de los "chalecos amarillos", afirmó que la movilización representa el descontento de distintos sectores de la población.

"Hay todo un pueblo que se está levantando y que les dice a los gobiernos y a los multimillonarios a los que sirven: ¡basta ya!", declaró a la cadena BMFTV.

Ball también criticó las respuestas de las autoridades ante las demandas sociales y aseguró que las medidas anunciadas hasta ahora son insuficientes.

"El Gobierno no ha dado más que migajas. Y nosotros queremos toda la panadería (...) Queremos que se satisfagan todas las reivindicaciones urgentes de todos los sectores afectados, de todos los sectores movilizados", agregó.

Estudiantes llaman a mantener las movilizaciones

Los dirigentes de la intersindical estudiantil coincidieron en que las protestas continuarán hasta que el Gobierno atienda sus exigencias.

Además, convocaron a participar en la nueva jornada de huelgas y manifestaciones programada para el próximo martes, la cual fue organizada por los sindicatos.

Recorrido busca facilitar la salida de familias

Las autoridades autorizaron un trayecto que contempla la plaza de la República, la Bastilla y la plaza de Nación. La ruta busca permitir que las familias que acudan con niños puedan retirarse en la Bastilla, antes de que concluya la movilización.

La medida considera que en la zona de Nación suelen registrarse altercados durante la dispersión de las marchas, protagonizados habitualmente por grupos radicales.