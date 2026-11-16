La disposición también impide emplear los artículos restringidos durante este periodo aunque hayan sido comprados previamente

El Gobierno de Francia prohibió hasta el 27 de noviembre la venta y utilización de determinados artefactos pirotécnicos en todo el país, ante el riesgo de que sean empleados como proyectiles durante manifestaciones y bloqueos de centros educativos.

La medida entró en vigor este domingo 15 de noviembre, tras la publicación en el Diario Oficial del decreto firmado el sábado por el primer ministro, Sébastien Lecornu. El Ministerio del Interior explicó que busca prevenir alteraciones graves del orden público.

¿Qué productos quedan restringidos?

La prohibición comprende una lista de artículos de las categorías F2 y F3, entre ellos determinados petardos, cohetes, baterías de fuegos artificiales, candelas romanas y dispositivos de disparo tipo mortero.

El decreto no establece una prohibición general de toda la pirotecnia. Las restricciones se aplican a los productos enumerados y contemplan excepciones para profesionales con las autorizaciones y habilitaciones necesarias, así como para entidades públicas.

Al incluir la utilización, la disposición también impide emplear los artículos restringidos durante este periodo aunque hayan sido comprados previamente.

Incidentes en escuelas y protestas preceden la medida

La decisión ocurre después de agresiones con estos dispositivos contra policías y dentro o cerca de establecimientos escolares. A principios de noviembre se reportaron lesiones a personal educativo en el departamento de Val-d’Oise.

En Île-de-France, un balance regional contabilizó alrededor de 30 disparos de artefactos pirotécnicos el jueves 12 de noviembre, más de diez en interiores, con cinco personas lesionadas.

Las movilizaciones del sábado 14 dejaron 219 detenidos y diez policías con lesiones leves, según el balance del Ministerio del Interior con corte a las 18:00 horas. Esas cifras corresponden al conjunto de incidentes de la jornada y no exclusivamente al uso de pirotecnia.

En París y tres departamentos vecinos también rigen restricciones locales sobre adquisición, posesión y transporte de determinadas categorías de estos materiales hasta el 17 de noviembre. La prohibición nacional de venta y uso permanecerá vigente hasta el día 27, inclusive.