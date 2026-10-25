Francia reporta 135 detenidos en protestas con menos incidentes

El Gobierno reportó una jornada de manifestaciones más tranquila que la del sábado anterior, con 136 acciones contra el orden público y 135 personas detenidas

El Gobierno francés reportó una jornada de manifestaciones más tranquila que la del sábado anterior, con 136 acciones contra el orden público y 135 personas detenidas hasta media mañana de este 24 de octubre.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que no se habían registrado incidentes importantes, aunque advirtió que el balance de las movilizaciones todavía no era definitivo.

Durante una comparecencia este sábado, Nuñez señaló que las autoridades habían contabilizado 136 acciones contra el orden público, aproximadamente la mitad de las registradas durante la misma jornada de la semana pasada.

El funcionario explicó que la mayoría de las 135 detenciones se produjeron durante los registros realizados en los numerosos puntos de control instalados por la policía.

En esas revisiones, las fuerzas de seguridad decomisaron una cantidad importante de objetos que, según el ministro, podían utilizarse como armas. Entre el material incautado había bolas de petanca, morteros pirotécnicos y armas blancas, incluidas katanas.

El Gobierno refuerza el dispositivo de seguridad

Nuñez aseguró que el dispositivo de seguridad fue reforzado de manera significativa para responder a posibles alteraciones del orden público. No obstante, alertó sobre la determinación de grupos de ultraizquierda que, según sus declaraciones, buscaban provocar disturbios.

El ministro subrayó que las cifras difundidas durante la mañana eran provisionales, pues las autoridades consideran que solo una parte de los incidentes más graves suele producirse durante las primeras horas de este tipo de jornadas.

A pesar de la reducción inicial de incidentes, el Ejecutivo mantiene la vigilancia ante los llamados a intensificar las protestas y provocar enfrentamientos.

Orleans concentra la tensión por un congreso del partido de Marine Le Pen

Una de las zonas de mayor tensión es Orleans, donde se celebra un congreso del partido de Marine Le Pen y se convocó una manifestación antifascista en respuesta al encuentro político.

Nuñez indicó que las autoridades no relajarán las medidas de seguridad debido a los llamados que, según dijo, han realizado grupos de ultraizquierda para que la situación se agrave.

El ministro expresó su satisfacción con el funcionamiento de las medidas implementadas por el Gobierno, aunque insistió en que será necesario mantener la vigilancia durante el resto de la jornada.

Las restricciones a las manifestaciones generan críticas

El Gobierno defendió las prohibiciones de manifestarse dictadas en distintas ciudades, así como los cambios en los recorridos de algunas movilizaciones para evitar el paso por zonas céntricas.

Estas medidas han provocado críticas de diversos grupos de oposición, que cuestionan las restricciones impuestas a las protestas.

Las autoridades francesas sostienen que los ajustes buscan prevenir alteraciones del orden público, mientras continúan las movilizaciones en distintas localidades del país.