Las autoridades no precisaron cuáles fueron esos objetos ni divulgaron la nacionalidad de los ocupantes, o el destino del viaje

La Marina francesa interceptó en el Atlántico un semisumergible de 22 metros presuntamente utilizado para el narcotráfico y detuvo a sus dos tripulantes, en la segunda operación contra este tipo de embarcaciones en cinco días. Aunque no encontró drogas a bordo, la fiscalía abrió una investigación por las características de la nave y los elementos localizados durante la inspección.

La intervención ocurrió el 17 de noviembre y fue anunciada el miércoles 25 por la Fiscalía Nacional contra la Criminalidad Organizada de Francia (PNACO). Los dos ocupantes fueron presentados ese mismo miércoles ante un magistrado en Fort-de-France, Martinica.

Un helicóptero y una fragata inmovilizaron la embarcación

El operativo combinó la intervención de un helicóptero y un equipo de abordaje desplegado desde una fragata francesa. El semisumergible navegaba sin bandera y tenía capacidad para transportar hasta tres toneladas de mercancía, según la fiscalía.

La nave fue remolcada después de la intervención. Se trata de un vehículo autopropulsado, construido para desplazarse cerca de la superficie del agua y reducir su visibilidad y su detección por radar.

La fiscal Vanessa Perrée explicó que la ausencia de drogas no eliminó las sospechas: la ubicación de la embarcación, la falta de pabellón, su carácter clandestino y los objetos encontrados a bordo motivaron la detención de los tripulantes.

Las autoridades no precisaron cuáles fueron esos objetos ni divulgaron la nacionalidad de los ocupantes, las coordenadas de la intercepción o el destino del viaje. Tampoco se ha informado de una resolución judicial posterior a su presentación ante el magistrado.

Colombia y Estados Unidos colaboraron en el operativo

Las fuerzas francesas desplegadas en las Antillas actuaron con apoyo de la Armada de Colombia, la fuerza interagencial estadounidense JIATF-South y la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras de Francia (DNRED).

Las pesquisas quedaron a cargo de OFAST Caribe, la oficina especializada en la lucha contra las drogas, y la DNRED, bajo seguimiento de la PNACO y en coordinación con la jurisdicción especializada de Fort-de-France.

La fiscalía consideró que la recuperación del semisumergible afecta la logística de las redes de narcotráfico. Sin embargo, la posible vinculación de sus ocupantes con esas actividades permanece bajo investigación.

La primera intercepción permitió recuperar 146 kilos de cocaína

El antecedente ocurrió el 12 de noviembre, cuando la Marina francesa interceptó otro semisumergible sin bandera. Sus cuatro ocupantes provocaron el hundimiento de la nave y la abandonaron al aproximarse el equipo militar.

Los marinos recuperaron 146 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro ciudadanos colombianos. Los sospechosos y la droga fueron entregados a OFAST en Fort-de-France el 14 de noviembre.

Los cuatro hombres fueron posteriormente puestos bajo investigación judicial y enviados a prisión preventiva por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, asociación delictiva y destrucción de pruebas.

La fiscalía mantiene separados ambos expedientes: el primero incluye cocaína recuperada, mientras que el segundo busca esclarecer el uso de una embarcación sospechosa en la que no se localizaron estupefacientes.