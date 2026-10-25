Francia detiene a tres allegados del sospechoso de tiroteos

La Fiscalía Antiterrorista de Francia informó este sábado 24 de octubre sobre la detención de tres familiares y personas cercanas a Kévin T.

La Fiscalía Antiterrorista de Francia informó este sábado 24 de octubre sobre la detención de tres familiares y personas cercanas a Kévin T., señalado como presunto responsable de una serie de tiroteos ocurridos el viernes en Trappes y otras localidades de las afueras de París, que dejaron una persona muerta y cinco heridas.

Las nuevas detenciones se suman a la de otra persona realizada el viernes por la tarde, identificada por algunos medios como la madre del sospechoso. Mientras tanto, las autoridades ampliaron el periodo de detención provisional del presunto atacante, quien ya fue interrogado.

El sospechoso, identificado como Kévin T., de 39 años y residente de Plaisir, a unos 30 kilómetros al suroeste de París, cuenta con cuatro condenas previas, aunque no figuraba en los registros policiales relacionados con el radicalismo.

De acuerdo con el diario Le Monde, después de su arresto habría expresado satisfacción por disparar contra personas árabes y negras. También habría afirmado que buscaba vengar los saqueos contra comerciantes durante las manifestaciones convocadas el fin de semana anterior.

Los investigadores intentan establecer si el hombre mantenía vínculos con organizaciones de ultraderecha. Durante el registro de su vivienda encontraron un ejemplar de Mein Kampf, el libro escrito por Adolf Hitler. Según los primeros indicios citados por el rotativo, el sospechoso habría actuado de manera aislada.

Hallan un dispositivo con bombonas de gas

La Fiscalía señaló que en el domicilio del detenido fue localizado un mecanismo trampa compuesto por tres bombonas de gas conectadas a un temporizador.

En el vehículo utilizado durante los ataques, un Renault Clio, los agentes encontraron el arma presuntamente empleada en los disparos y una bomba lacrimógena. Además, Le Monde informó sobre el hallazgo de unos guantes con una sustancia que podría ser cocaína.

Las autoridades también ordenaron un análisis de sangre al sospechoso para determinar si había consumido sustancias. Los exámenes médicos concluyeron que podía permanecer bajo custodia policial.

El ataque dejó una persona muerta y cinco heridas

Según la reconstrucción inicial, los hechos comenzaron alrededor de las 10:20 horas locales del viernes en Trappes. Desde su automóvil, el presunto atacante habría disparado ráfagas con un arma automática contra peatones de origen magrebí o de raza negra en distintos puntos.

El recorrido dejó una persona de 26 años sin vida y cinco lesionadas. Entre las víctimas se encuentra una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, según la información proporcionada.

La Fiscalía Antiterrorista clasificó el caso como un acto terrorista de motivación racista. El presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo que se trata de un hecho sin precedentes en el país por la intención de atacar a personas debido al color de su piel o a la religión que se les atribuye.

Durante su visita a Trappes, Macron afirmó que el ataque representa “un punto de inflexión” y cuestionó a los grupos que, a su juicio, promueven discursos de odio contra las minorías étnicas. Por su parte, el alcalde de la localidad, Ali Rabeh, calificó el episodio de “islamófobo”.