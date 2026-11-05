Francia desplegará 70 mil agentes ante jornada de protestas

Las organizaciones sostienen que el incremento de los gastos en alimentos, vivienda y energía ha reducido el poder adquisitivo de los hogares

Francia desplegará 70 mil policías y gendarmes este jueves 5 de noviembre para resguardar una jornada nacional de huelgas y manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. La convocatoria reúne a sindicatos, estudiantes y colectivos ciudadanos, mientras el Gobierno busca evitar que se repitan los disturbios registrados durante las protestas de octubre.

Los servicios de inteligencia prevén entre 500 mil y 700 mil manifestantes fuera de París, además de 40 mil a 80 mil en la capital. Las estimaciones anticipan una movilización que también tendrá repercusiones en el transporte ferroviario, las escuelas y otros servicios.

Refuerzan la seguridad ante el riesgo de disturbios

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que el dispositivo mantendrá los 70 mil efectivos movilizados en las jornadas del 24 y 31 de octubre. El despliegue incluirá unidades antidisturbios, vehículos blindados de la Gendarmería, cañones de agua, helicópteros, drones y equipos caninos.

Según Núñez, los servicios de inteligencia detectaron interés de grupos de ultraizquierda en incorporarse a los contingentes para provocar enfrentamientos o atacar comercios y edificios públicos. El funcionario afirmó que la prioridad será garantizar el desarrollo pacífico de las marchas y advirtió que las fuerzas de seguridad intervendrán si se producen actos violentos.

Las autoridades también prepararon controles en estaciones ferroviarias y grandes vías de acceso. Entre las medidas previstas figuran restricciones para portar determinados objetos, posibles cierres de estaciones y vigilancia de convocatorias difundidas en redes sociales.

Sindicatos reclaman salarios y recursos para servicios públicos

La jornada, presentada como el 'Acto IV' del movimiento de protesta, da continuidad a las movilizaciones de los sábados 17, 24 y 31 de octubre. En esta ocasión, la convocatoria parte de las centrales sindicales y comprende a trabajadores de los sectores público y privado, jóvenes y jubilados.

Entre las principales demandas están el aumento de salarios y pensiones, mayores recursos para educación y salud y cambios en los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social. Las organizaciones sostienen que el incremento de los gastos en alimentos, vivienda y energía ha reducido el poder adquisitivo de los hogares.

Los estudiantes también llaman a participar en las marchas y contemplan bloqueos en institutos y universidades. A la movilización se sumarán integrantes de los 'chalecos amarillos', cuyas reivindicaciones incluyen la congelación de precios y los referendos de iniciativa ciudadana.

El Ministerio del Interior contabiliza unas 220 acciones en la vía pública, la mayoría notificadas por los sindicatos. Por separado, los organizadores de los 'chalecos amarillos' registraron 354 iniciativas, entre manifestaciones y posibles bloqueos de refinerías, depósitos de combustible, estaciones ferroviarias y peajes.

Disputa por los recorridos y afectaciones al transporte

En París, la prefectura prohibió el recorrido solicitado entre Bastilla y Concordia y autorizó una ruta de República a Nation. El Gobierno argumentó que el trayecto original acercaba la protesta a instituciones como el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.

La decisión fue impugnada ante la justicia administrativa. Los sindicatos cuestionan que los cambios tardíos dificulten la organización de sus servicios de seguridad y defienden la necesidad de marchar por zonas donde sus demandas tengan visibilidad.

En el transporte, la SNCF prevé que circulen nueve de cada diez trenes de alta velocidad, mientras que los servicios regionales y varias líneas suburbanas de París tendrán reducciones. La RATP anticipa una operación normal del metro, sujeta a los cierres de estaciones que ordene la prefectura por motivos de seguridad.

La convocatoria también alcanza a docentes, trabajadores portuarios y personal hospitalario. El Ministerio de Educación estima que el 17.54 por ciento de los maestros de primaria pública participará en la huelga, aunque el alcance de las interrupciones variará según la región y el servicio.