Francia aplica toques de queda parciales y apoyos a comerciantes

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, compareció ante los medios tras una reunión de crisis después de un fin de semana marcado por los saqueos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras la oleada de violencia urbana que azotó a Francia el pasado fin de semana, el Gobierno francés anunció este lunes la instauración de toques de queda localizados en ciertas zonas del país -sin concretar aún cuáles- y la puesta en marcha de un dispositivo de desempleo parcial para los cerca de 3,000 comercios afectados.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, compareció ante los medios tras una reunión de crisis después de un fin de semana marcado por los saqueos y robos, surgidos al margen de las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, tras casi 10 años de mandato del presidente Emmanuel Macron.

Con el propio Macron de viaje oficial en el Golfo Pérsico, Lecornu fue el responsable de comunicar las medidas con las que el Gobierno espera atajar una oleada de violencia cuyos precedentes más recientes son los disturbios por la muerte del menor Nahel (junio de 2023), la reforma de las pensiones (invierno de 2023) y los 'chalecos amarillos' (2018).

El primer ministro justificó una puesta en marcha próximamente de toques de queda, sin concretar en qué zonas, antes de que decretar el estado de emergencia, que otorga más poderes a las fuerzas del orden.

"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró Lecornu, quien no descartó un estado de emergencia más tarde, al tiempo que indicó que el Ministerio del Interior comunicará una "cartografía bastante precisa" de las zonas afectadas a lo largo de la tarde.

Ante las graves consecuencias económicas de los tumultos, Lecornu anunció además que los trabajadores de los comercios afectados por los disturbios podrán acogerse desde el martes a un dispositivo de paro parcial, con una cobertura por parte del Estado del 100 %.

Se trata de una medida de "protección del empleo", ya que "no podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales", añadió el gobernante, sin precisar cuál será su costo en un momento de extrema fragilidad económica de Francia.