Francia alista ley contra vandalismo en festejos deportivos

La propuesta plantea que cualquier persona involucrada donde se registren destrozos pueda ser obligada a contribuir civilmente a la reparación de los daños.

El Gobierno de Francia presentará en julio un proyecto de ley para endurecer la respuesta contra quienes participen en actos de violencia y vandalismo durante celebraciones masivas, luego de los disturbios registrados tras la reciente victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

El primer ministro Sébastien Lecornu explicó que la iniciativa busca que los responsables de daños en el espacio público asuman directamente el costo de las reparaciones, en lugar de que estas recaigan en los contribuyentes o en las aseguradoras.

Buscan que responsables paguen daños en la vía pública

De acuerdo con Lecornu, actualmente muchas personas se amparan en el anonimato de las multitudes violentas, lo que provoca que los daños sean colectivos, pero las reparaciones rara vez sean cubiertas por quienes participaron en los hechos.

La propuesta plantea que cualquier persona involucrada en una concentración violenta donde se registren destrozos pueda ser obligada a contribuir civilmente a la reparación de los daños.

El monto, según el planteamiento del Gobierno francés, podría ajustarse a la capacidad económica de cada persona, incluso mediante pagos pequeños distribuidos durante un periodo prolongado.

🚨🇫🇷 A comemoração dos torcedores do PSG, que venceu a Champions, foi marcada por vandalismo, confrontos com a polícia e incêndios em pontos turísticos. pic.twitter.com/L6K01MaYeK — Brasil Alternativo (@bralternativo_) May 30, 2026

La medida tendría un enfoque educativo

El primer ministro sostuvo que la nueva legislación también tendría una vocación educativa, al recordar de forma concreta que todo acto de destrucción implica una responsabilidad individual.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de confiscar parte de prestaciones sociales, aunque sin poner en riesgo las condiciones básicas de vida de las personas sancionadas.

La iniciativa surge tras los disturbios ocurridos en Francia luego del triunfo del PSG, hechos que dejaron cientos de detenidos, personas heridas y daños materiales en distintos puntos del país.